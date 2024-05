Consum multa amb 150 milions d'euros Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea per cobrar l'equipatge de mà

El Ministeri de Consum ha multat amb més de 150 milions Ryanair, Vueling, Volotea i Easyjet pel cobrament extra de l'equipatge de mà, segons ha avançat la Cadena SER. Fonts del ministeri han confirmat l'expedient, tot i que han eludit facilitar els noms de les companyies i l'import de la multa. Després de rebre les denúncies de les organitzacions de consumidors, el govern espanyol també va investigar pràctiques que es podien considerar "abusives" com el cobrament del suplement per la reserva de seients contigus per acompanyar menors i dependents, falta de transparència en la informació precontractual sobre el preu final del servei i no permetre el fet de pagar en metàl·lic a l'aeroport per aquests serveis o altres d'addicionals.

La Direcció General de Consum va instruir la investigació i va enviar les propostes de sanció i les raons a les companyies afectades. Fonts del Ministeri han explicat que les quatre aerolínies van tenir el dret a fer les seves al·legacions davant la Secretaria General de Consum i Joc. Aquest organisme va estudiar les al·legacions i les propostes de resolució de la Direcció General de Consum i va comunicar la resolució final a les aerolínies fa unes setmanes.

Ara, les aerolínies tenen dret a presentar un recurs d'alçada davant el ministre de Consum i un cop esgotada la via administrativa poder recórrer als tribunals. Fonts del mateix ministeri han deixat clar que tenen "l'obligació de vetllar pel compliment de la llei, garantir el respecte als drets de les persones consumidores i el deure d'oferir les mateixes garanties a les companyies afectades".

Facua i Asufin ho valoren "positivament"

L'associació de consumidors Facua ha valorat "molt positivament" aquest divendres la sanció del Ministeri de Consum a Ryanair, Vueling, Volotea i Easyjet per cobrar per l'equipatge de mà així com prohibir el pagament en metàl·lic a l'aeroport per serveis addicionals, la "falta de transparència en la informació contractual" que dificulta saber el preu final o la selecció de seient quan es viatja amb menors o dependents. Facua també ha explicat que els consumidors tenen dret a reclamar la devolució dels càrrecs extra. Mentrestant, Asufin espera que la multa "serveixi de fre efectiu a la impunitat amb la qual aquestes companyies ignoraven els drets dels consumidors als seus clients".

"Han sigut sis anys batallant per aconseguir que les autoritats actuessin contra unes pràctiques per les quals les aerolínies anaven inflant il·lícitament els seus beneficis i ho hem aconseguit", ha dit el secretari general de Facua, Rubén Sánchez, en un comunicat.

En un comunicat, Facua recorda que els consumidors poden reclamar la devolució dels càrrecs extra i ha assenyalat que està tramitant "nombrosos casos en defensa dels afectats". En cas de rebre una resposta negativa de les aerolínies, l'associació ha suggerit que posin denúncies a les autoritats de consum de les seves comunitats autònomes sol·licitant sancions i acudir als tribunals i que poden fer-ho sense cost, ja que per a les quantitats inferiors a 2.000 euros no és obligatori acudir-hi amb un advocat ni productor.

Segons detalla Facua, les sancions més altes són per a Ryanair, la primera que va començar a cobrar per l'equipatge de mà el novembre del 2008; seguit de Vueling i "a molta més distància" Easyjet i Volotea. L'entitat destaca que són les sancions més altes que ha aplicat a la història una autoritat de protecció als consumidors.

Per la seva banda, Asufin, que va presentar una demanda col·lectiva contra Volotea i que es dirimeix al Suprem, ha exigit que la multa serveixi de "fre eficaç per evitar la impunitat d'aquestes aerolínies i l'incompliment sistemàtic dels drets dels consumidors".

Per Asufin, és "urgent un canvi de conducta per part d'aquestes companyies", en línia a les demandes que també fan per a les entitats financeres. "No podem consentir una violació sistemàtica dels drets que protegeixen els consumidors a través de pràctiques sistemàtiques que constitueixen un abús en tota regla", ha insistit.