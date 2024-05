L'ajuda de 2.000 euros que la Seguretat Social dona a qui té dos nens nascuts després del 2007

Les famílies que hagin tingut un fill recentment, per naixement o adopció, estan d'enhorabona perquè el nounat pot arribar amb un pa sota el braç de fins a 1.000 euros. I si són dos nadons, la quantitat a percebre es dobla. Aquest és l'import de l'ajuda de la Seguretat Social, de pagament únic, destinada a compensar, en part, l'augment de despeses que produeix el naixement o adopció d'un fill en algunes famílies.

No es tracta d'una ajuda universal i cal complir certs requisits per optar-hi. Per obtenir-la, els fills han d'haver nascut o haver estat adoptats a partir del 16-11-2007, en una família nombrosa, monoparental o amb mare discapacitada en grau igual o superior al 65%. També cal que el naixement s'hagi produït en territori espanyol, o que l'adopció s'hagi constituït o reconegut per una autoritat espanyola competent.

Segons indica la Seguretat Social a la seva pàgina web: "Si hi ha convivència dels progenitors o adoptants, serà beneficiari qualsevol d'ells de comú acord; mancant acord, ho serà la mare. Si no hi ha convivència, serà beneficiari el que tingui a càrrec seu la guarda i custòdia dels fills. Quan els nens quedin orfes dels dos progenitors o adoptants o estiguin abandonats, serà beneficiària la persona que legalment se'n faci càrrec".

Residir en territori espanyol

Alhora, els progenitors han de residir legalment en territori espanyol, no percebre ingressos anuals superiors als límits establerts i no tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

Després de sol·licitar l'ajuda a través d'un formulari, el termini màxim per dictar resolució i notificar-la a l'interessat és de 45 dies. El dret al reconeixement prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del naixement o l'adopció del fill. La sol·licitud i documentació exigida es podrà presentar, en el cas de disposar de certificat digital o cl@u permanent a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Si no disposeu de cap sistema d'identificació electrònica, podreu realitzar el tràmit a través de la plataforma Sol·licitud i Tràmits de Prestacions de la Seguretat Social, per correu ordinari o en un Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). El reconeixement del dret a la prestació econòmica és competència de l'INSS.