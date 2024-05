Més de 80 voluntaris de CaixaBank participen en una jornada de plogging a la Bassa de l’Ànser

CaixaBank, en el marc del ‘Mes Social’, ha organitzat una jornada de voluntariat per la bassa de l’Ànser de Torroella de Montgrí, on més de 80 voluntaris han participat en una activitat de plogging, combinant l’exercici físic amb la recollida de residus.

Durant la jornada, els voluntaris han recorregut diverses zones del parc, recollint residus i contribuint a mantenir aquest espai natural net i segur per als visitants i la fauna local. L’activitat no només ha servit per millorar l’estat del parc, sinó també per conscienciar la comunitat sobre la importància de cuidar el medi ambient.

Aquesta activitat de plogging s’ha dut a terme també a d’altres set territoris de la direcció territorial Catalunya de CaixaBank, en les que hi ha participat més de mil voluntaris.

Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, ha destacat la importància d’aquest tipus d’iniciatives, que reflecteixin el compromís de l’entitat amb la sostenibilitat i la millora de la qualitat de vida a les comunitats on és present, reforçant els valors de responsabilitat social i mediambiental.

L’activitat ha servit també per conscienciar als voluntaris sobre la importància de cuidar el medi ambient. / CaixaBank

El ‘Mes Social’ de CaixaBank és una iniciativa que vol acostar i fomentar la pràctica del voluntariat entre els treballadors de l'entitat i els seus familiars, clients i la societat en general. El propòsit de la iniciativa és permetre que els ciutadans participin activament en el voluntariat i experimentin en primera persona els beneficis de l'acció solidària. La inscripció al ‘Mes Social’ està oberta perquè qualsevol interessat pugui participar en aquest programa solidari registrant-se al web del Voluntariat CaixaBank .

Voluntariat CaixaBank

Voluntariat CaixaBank es constitueix com una de les majors iniciatives de voluntariat a Espanya i el seu propòsit és acostar la pràctica d'accions solidàries a tota la ciutadania. Amb una trajectòria de 19 anys, l'associació està formada per empleats i extreballadors del Grup CaixaBank i de la Fundació “la Caixa”, així com amics, familiars, clients de CaixaBank i totes aquelles persones que vulguin participar en activitats solidàries.

En l'últim any, gràcies al treball conjunt amb més de 2.200 entitats socials i fruit de la implicació de més de 17.200 voluntaris, el programa de Voluntariat CaixaBank ha ajudat a més de 372.000 persones vulnerables en tota Espanya, mitjançant activitats relacionades amb l'educació, la digitalització, l'acompanyament a persones vulnerables i el medi ambient, entre altres.

El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d'actuació de CaixaBank. Per a l'entitat, aquesta és una manera de contribuir a donar resposta als reptes que demanda la societat, alhora que, a través de l'activitat financera, ofereix serveis i solucions per a entitats socials i persones en risc de vulnerabilitat.