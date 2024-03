DeRetiro.es promou els retirs espirituals amb una simple plataforma en línia

Un matrimoni espanyol amb una trajectòria emprenedora ha llançat DeRetiro.es, una plataforma digital dissenyada "per acostar la fe i l'esperança a tots els racons d'Espanya".

"Ens inspira el desig de portar la llum de la fe i l'esperança a totes les persones", va comentar la parella, la identitat de la qual roman a l'anonimat per motius de privadesa.

DeRetiro.es es presenta com el primer cercador de retirs catòlics a Espanya. La seva interfície simple permet als usuaris localitzar retirs per data, ubicació i tipus, facilitant així obtenir resultats amb la retirada que millor s'adapti a cada situació personal. A més, la plataforma inclou una àmplia gamma d'activitats fetes per parròquies catòliques a tot el país.

"Som conscients que milers de persones al nostre país estan tornant a la fe gràcies a una sèrie de recessos i activitats promogudes per les parròquies", va assenyalar la parella. "Emaús, Effetá, Schoenstatt, Regnum Christi, Hores Santes, Lloances són només algunes de les iniciatives catòliques que oferim, però n'hi ha moltes més", explicaven.

"DeRetiro.es també aborda el problema de la dispersió d'informació i la dificultat per accedir-hi, en reunir de manera qualitativa al seu lloc web totes les accions, segmentades per edats, des de postcomunió fins a la tercera edat, passant per joves, universitaris, professionals, adults, nuvis i matrimonis. Cada persona podrà identificar-se amb el seu grup d'edat o fins i tot amb la necessitat espiritual", va explicar el matrimoni. "És important destacar que no tots els retirs són exclusius per a practicants; també hi ha activitats destinades a persones que no tenen fe, a aquelles que volen revitalitzar-la o fins i tot a aquells que viuen allunyats de l'Església i desitgen explorar la seva fe".

DeRetiro.es ofereix informació sobre més de 1.000 recessos i activitats a gairebé 700 parròquies d'Espanya, amb aproximadament 40.000 persones que hi acudeixen cada any. Aquesta iniciativa ha despertat interès entre els fidels i els cercadors d'espiritualitat, i s'ha consolidat com una eina per a aquells que busquen un camí espiritual més profund.

El llançament de DeRetiro.es proporciona una plataforma única i accessible per a aquells que “desitgen enriquir la seva vida espiritual i trobar un refugi a la fe”.