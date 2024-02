Una part important dels més de 2.000 pagesos que aquest dimecres han dut els tractors a Barcelona per reivindicar millores al sector ha optat per abandonar la capital catalana, davant l'avís que han de treure els vehicles a les sis del matí o que seran multats. Tot i això n'hi ha que han decidit quedar-se, principalment els que venen de més lluny, de la zona de l'Ebre, argumentant que el cansament acumulat després de 48 hores de mobilització no fa segura la tornada. Els que es queden també apunten que no han vingut preparats per fer-ho, i que hauran de passar la nit com puguin als tractors. Els Mossos habilitaran carrils des de la Diagonal i la Gran Via cap a les principals autopistes per al retorn.

La policia catalana ha explicat en una entrada a la xarxa social X que efectius de trànsit acompanyen els tractors en el seu retorn a casa per garantir la seguretat dels desplaçaments. Precisament la seguretat és el motiu que argumenten els pagesos que es queden a Barcelona a passar la nit. Un dels pagesos provinents de la zona de l'Ebre ha explicat a l'ACN que "com a experiència d'altres manifestacions" la nit és "molt traïdora". Recorda que quan van anar a manifestar-se a Madrid, a la tornada dos companys van tenir accidents per culpa de la son. "Hem de ser conscients del que fem. Cadascú és responsable dels seus actes, però quedar-se aquí ara ja no és per reivindicar res, sinó pel nostre bé". Demà al matí, a punta de dia, "ho veurem més clar". Tot i això, la nit no serà especialment còmoda, perquè no han vingut preparats per quedar-se a dormir. "Ens haurem de buscar la vida i passar la nit al tractor", es resignava el pagès. A l'altre cantó, els pagesos de la Catalunya Central i de Girona -també els de Tarragona- han decidit majoritàriament tornar cap a casa. Ho fan amb una sensació agredolça, contents per la reivindicació però amb la sensació que la resposta oficial a les protestes ha estat donar-los "llargues". "Esperem que els polítics estiguin a l'altura i d'aquí a uns dies puguem dir que ha sigut positiu", explicava a l'ACN un dels agricultors de la zona de Girona. En tots cas, uns i altres han recordat que la setmana que ve hi tornaran.