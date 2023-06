A les proximitats d'Ourense, a la vora del Miño, hi ha Ramón do Casar, celler que, entre altres reconeixements, pot presumir d'haver aconseguit el premi al Millor Vi d'Espanya el 2022, atorgat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Però per conèixer l'origen i les claus de l'èxit d'aquest celler familiar cal remuntar-se a unes quantes dècades, a mitjans del segle passat.