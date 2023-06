Infermers i cambrers: alguns dels oficis on falten més treballadors a Girona

És una de les grans paradoxes del mercat laboral. Tot i que a les comarques gironines hi ha més de 30.000 persones desocupades, cada vegada més empreses es queixen que no troben candidats suficients per cobrir les vacants, cosa que els impedeix créixer o atendre tota la demanda dels seus clients. Unes queixes que s’han fet especialment freqüents amb la recuperació de l’activitat després de la pandèmia i els successius rècords d’ocupació que s’han registrat des de llavors, especialment per l’embranzida del turisme i l’hostaleria.

La situació ha cridat l’atenció dels responsables de l’Observatori de les Ocupacions del Sepe que, per primera vegada, han decidit abordar la qüestió a l’informe anual que elaboren sobre el mercat laboral gironí. Així, després d’enquestar experts i professionals del sector dels recursos humans -inclosos els directors de les oficines d’ocupació- els tècnics d’aquest organisme han detectat fins a gairebé una desena d’oficis a la província on hi ha problemes per contractar tot el personal que demanen les empreses.

Com era d’esperar, el sector de l’hostaleria és un dels que apareixen destacats en aquest llistat de professions amb vacants sense cobrir. Faltarien tant cambrers com ajudants de cuina, segons la consulta realitzada pels tècnics del Sepe. La manca de candidats i les condicions laborals, son dos dels factors que provoquen que aquestes professions es col·loquin com unes de les que tenen més vacants.

En el cas de sectors com el sanitari, la manca de mà d’obra afecta la contractació de metges especialistes i infermers no especialitzats. A aquest llistat cal sumar els tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental, el personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars i recepcionistes d’hotel, com els treballs amb més vacants a les comarques gironines.

Les causes

Els sindicats veuen les condicions laborals d’aquests sectors com la principal causa per la qual hi ha manca de professionals. La secretaria general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, considera que «l’hostaleria i la sanitat son dos sectors amb unes fortes càrregues de treball, amb dificultats molt importants de conciliació i, en alguns casos, uns nivells retributius baixos».

Per la seva banda, el secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica, assenyala que els metges pateixen «un problema estructural dels anys amb falta d’inversió en salut».

Pel que fa a l’hostaleria, Rica també apunta «la falta de conciliació» com un dels agreujants i remarca que el sector té «unes condiciones laborals molt complexes» i «amb la pandèmia va haver-hi un canvi de mentalitat», en referència a la manera de viure dels treballadors.

López demana a les patronals que millorin les condicions d’aquests sectors «per fer-los atractius i que la gent no fugi». A més reclama a l’administració que «s’ajusti la formació a les demandes del mercat». En aquest sentit, insta les empreses a posar en valor la formació dels seus treballadors impulsant-la. «L’han de veure com una inversió, no com una despesa», conclou.