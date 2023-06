Els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2023 compten amb una vintena de candidatures que ja han presentat els seus projectes i resten a l’espera que aquest divendres 16 de juny es coneguin els noms dels guanyadors en un acte públic al Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries. Es coneixeran els premis a les quatre categories: «Premi Emprenedor», on es premia el projecte d’empresa més viable, innovador i amb més potencial de creixement. «Premi Innovació» per a aquella empresa amb seu social a la comarca que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o processos. «Premi Innovació Turística» per a aquella empresa que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o processos en el sector turístic. I «Millor Idea de Negoci», apartat reservat a la participació dels estudiants dels instituts de la comarca (ESO i Cicles Formatius i Batxillerat). En aquesta categoria, hi participen alumnes dels instituts Cendrassos, Alexandre Deulofeu, Ramon Muntaner, Olivar Gran i de l’escola Escolàpies de Figueres.

L’organització atribueix l’augment de participants respecte a l’edició anterior, a la consolidació dels premis i afirma que continuarà treballant per a la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca. En el cas de les idees de negoci dels instituts, hi trobem: una escola de pastisseria per a infants i famílies; una food truck de cuina saludable i gurmet; un restaurant ambientat en els cinc continents; un servei de lloguer de bicicletes i patinets a Figueres; una associació que vetlla per reduir la desigualtat i la violència de gènere a través del joc; la fabricació de perruques de cabell natural per combatre l’estigma social que tenen associat; la fabricació de productes per a la cura de la pell, utilitzant ingredients 100% naturals; diferents serveis de venda de productes ecològics i de proximitat per a reduir el malbaratament alimentari o un servei de carmanyola per a emportar, gestionat per alumnes. Aquests guardons els fan possibles els ajuntaments de Figueres, Roses i Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Fòrum Imagina, l’Associació de Joves Empresaris de Girona, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.