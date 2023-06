El servei tècnic de Renault i Dacia a Figueres ha canviat d’ubicació. Les instal·lacions del taller mecànic d’INTERCARGIRONA, que abans estaven situades al concessionari de la Ronda Sud de la ciutat, on es troba l’exposició de les últimes novetats de les dues marques, ara estaran a la carretera de Roses, 47.

Amb aquest canvi, el Grup Espígol, que l’any passat va adquirir la concessió de les dues marques a la província de Girona, espera millorar encara més el servei als usuaris de Renault i Dacia.

Servei tècnic de Renault i Dacia a Figueres

El servei tècnic de Renault i Dacia a Figueres seguirà oferint als seus clients la millor atenció amb el seu esperit familiar de sempre. A les noves instal·lacions mecàniques d’INTERCARGIRONA a Figueres, els usuaris de les dues marques podran gaudir de:

Un taller mecànic oficial de Renault i Dacia amb tots els recanvis i les peces originals de les dues marques. Un taller de xapa i pintura. El servei Renault Minuto, especialitzat en les tasques de manteniment més habituals dels vehicles.

Les últimes novetats de Renault i Dacia a Figueres

Al concessionari d’INTERCARGIRONA de Figueres podeu trobar les últimes novetats de Renault i Dacia, especialment, les noves opcions elèctriques que les dues marques han desenvolupat per adaptar-se a les necessitats de l’actual mercat, on la mobilitat elèctrica és el present i també el futur.

Un exemple seria el nou Renault Megane E-Tech 100% elèctric. Un clàssic que s’ha adaptat als nous temps amb les últimes tecnologies i amb un motor que no deixarà a ningú indiferent. També destaquen el nou Renault Clio o l'Austral, un SUV amb molta classe i que és una delícia per a qui el condueix. D’altra banda, Dacia, que fa poc va renovar la seva estètica, compta amb opcions interessants com el nou Jogger, els clàssics com el Duster o el Sandero i la nova versió de l’Spring, el cotxe elèctric amb millor relació qualitat/preu del mercat.

Líders del sector de l’automoció a l’Alt Empordà

En l’actualitat, el Grup Espígol s’ha consolidat com una de les empreses referents del sector de l’automoció a la província de Girona. A més de Renault i Dacia, el grup també comercialitza Nissan, Lexus, Toyota, les furgonetes Maxus i també les motocicletes elèctriques de Zero Motorcycles i Silence.

Segons explicava a aquest mitjà Robert Espígol, CEO de Grup Espígol, aquesta concentració de marques responia a les necessitats generades pel mercat que, cada vegada més, premia aquesta estratègia d’unificar les concessions de grans marques automobilístiques sota un mateix paraigua.