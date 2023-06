El mercat immobiliari a Espanya s’ha desaccelerat de forma desigual en els primers mesos de l’any 2023: mentre a Madrid l’estoc d’habitatge s’esgota, i a Andalusia i Balears preus i demanda segueixen en augment, a Catalunya i el País Valencià sí que es percep un cert alentiment del mercat, mentre a Galícia hi ha una situació estàtica.

Així ho reflecteix el Mapa del Tiempo Urbanístico, publicat aquesta setmana per la Sociedad de Tasación, que ofereix una radiografia del sector en els primers mesos del 2023.

La situació a Girona

A Catalunya, la manca de nous immobles i l’augment dels costos de construcció alenteixen l’activitat immobiliària de Girona, Barcelona i Tarragona. Segons l’anàlisi de la Sociedad de Tasación, en el cas de Girona, s’aprecia una reducció respecte de l’any anterior de l’activitat constructiva, a més d’un alentiment en el ritme de vendes. A la perifèria de la capital, també es registra una desacceleració als ritmes de construcció i venda; mentre que a l’interior es localitza un mercat amb una activitat escassa i «un desenvolupament de sòl pràcticament nul».

Pel que fa als costos de construcció, a la capital i a les immediacions de la ciutat es mantenen al voltant dels 1.100 euros el metre quadrat en el cas de l’habitatge plurifamiliar, i per sobre dels 1.500 €/m² per a l’habitatge unifamiliar.

D’altra banda, l’anàlisi exposa que al Pirineu gironí l’activitat manté cert dinamisme, després de l’auge experimentat durant la pandèmia. L’activitat en aquesta zona se centra en l’habitatge destinat a segona residència, i es localitza a zones com la Cerdanya o Camprodon. Per contra, a la resta dels municipis s’ha produït cert alentiment en el ritme de la demanda, acompanyada d’una reducció de l’oferta i del nombre de promocions en curs. Pel que fa a l’habitatge de primera residència, destaca l’activitat d’Olot. Pel que fa als costos de construcció en aquesta zona, se situen al voltant dels 1.000 euros el metre quadrat per a la primera residència i 1.200 €/m² per a la segona residència.

Augment a la Costa Brava

Si centrem la mirada en les conclusions de l’estudi a la Costa Brava, a l’Alt Empordà, la Sociedad de Tasación assegura que s’ha observat un cert augment d’activitat immobiliària a les poblacions com Roses, Cadaqués o l’Escala, tres dels grans centres turístics d’aquesta part de la costa. Per contra, a Figueres, la capital de la comarca, s’aprecia més l’alentiment del sector.

A més, al Baix Empordà i a la Selva, s’aprecia una situació de continuïtat, amb el focus d’activitat més gran centrat en el comprador estranger, explica l’estudi publicat aquesta mateixa setmana. «En aquestes zones, l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic (PDU) de la Costa Brava no ha tingut una repercussió important al sector, ja que els terrenys afectats per desqualificació corresponen, principalment, a sòls urbanitzables de dubtosa viabilitat i difícil materialització», afirmen des de Sociedad de Tasación. Pel que fa als costos de construcció a la Costa Brava, es mouen al voltant dels 1.100 euros el metre quadrat.