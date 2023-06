El preu de la gasolina a Girona es manté per sobre de la mitjana estatal

El preu de la gasolina a les comarques gironines es manté lleugerament per sobre de la mitjana a Espanya, mentre el dièsel es troba per sota. Així ho desprèn el darrer estudi de distribució de carburants de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que apunta que allà on hi ha més presència d’estacions de servei independents i menys domini del mercat dels grans operadors, els preus són més baixos.

Després d’un 2022 d’alts preus als carburants per la guerra a Ucraïna –el govern espanyol es va veure obligat a aplicar un descompte generalitzat temporal de 20 cèntims el litre per esmorteir la carestia–. El 2023 està registrant notables descensos que fan que el gasoil i la benzina ja es venguin a preus propers als registrats abans de la invasió russa. Tot i això, els preus no són uniformes a totes províncies espanyoles i a la comparativa Girona destaca com una de les demarcacions on el preu de la gasolina està per sobre de la mitjana estatal. Tanmateix, tot i mantenir el preu per sobre de la mitjana a Espanya, la diferència és mínima.

Uns cèntims més cara

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va publicar aquest mes de maig el Butlletí informatiu de la distribució de carburants en estacions de servei corresponent al mes de març. Segons aquestes dades, el preu mitjà del litre de gasolina de 95 octans a les comarques gironines és d’1,649 euros (enfront de la mitjana a la península i les Balears que és d’1,644 euros) i el del gasoil A d’1,554 euros (enfront de la mitjana espanyola d’1,577 euros).

Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres de gasolina a les comarques gironines costa uns 82,45 euros de mitjana, tan sols uns 25 cèntims més que la mitjana espanyola. D’altra banda, 50 litres de dièsel tenen un preu de 77,7 euros de mitjana, 1,15 euros per sota de les dades a Espanya.

Girona és la segona província de Catalunya on la gasolina és més cara, només per sota de Barcelona (1,650 euros el litre). Tant a Tarragona (1,626 euros) com a Lleida (1,605 euros) el preu és inferior. Si comparem el dièsel, en canvi, Girona és la província amb una mitjana més elevada, superant a Barcelona (1,547 euros el litre), Tarragona (1,547 euros) i Lleida (1,542 euros).

Pitjor que la mitjana europea

Segons l’informe de la CNMC, els impostos suposen el 46,1% del preu de venda al públic de la gasolina de 95 octans i el 41,4% del preu del gasoil A. Espanya es va comportar pitjor que la mitjana dels països europeus i va ascendir del cinquè al quart lloc al rànquing de preus abans d’impostos de la gasolina 95 i de la desena a la vuitenaposició al rànquing del gasoil.

La cotització internacional del producte de referència va explicar el 37,8% i el 40,3%, respectivament, de dos preus, i el marge brut de distribució va suposar el 16,1% i el 18,3% restant.

L’informe també exposa que el febrer de 2023 (últimes dades disponibles) la demanda nacional de gasolina 95 i gasoil A va representar el 51,9% del total de productes petrolífers consumits a Espanya al llarg del mes. Va ser superior en un 6,9% a la del mes previ i es va situar un 4,2% per sota de la registrada al mateix mes de 2022. El 94% de la gasolina 95 i el 75% del gasoil A es va distribuir a través del canal d’estacions de servei.

Balears i Astúries, al capdavant

Balears és la demarcació que lidera el rànquing del preu de gasolina més elevat, amb una mitjana d’1,719 euros el litre. A més, al març Astúries va ser la província peninsular amb el preu de venda al públic més alt tant en gasolina (1,690 euros) com en gasoil (1,617 euros) per sobre de Guipúscoa, que solia encapçalar l’estadística per la proximitat dels principals nuclis urbans a la frontera francesa.

L’informe detalla els motius pels quals algunes demarcacions tenen els preus més elevats, però sí que assenyala que a les províncies on els preus són més baixos hi ha una important presència d’estacions de servei independents que «disciplinen el mercat» cap a preus més reduïts. A més, l’informe assenyala que les estacions de servei integrades a les xarxes de distribució de Repsol, Cepsa i BP –els operadors amb capacitat de refinament a Espanya– van marcar al març els preus mitjana més alts.