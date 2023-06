L'atur continua reduint-se a les comarques gironines i tanca el maig amb un descens de l'1,69%. Si aquest percentatge es trasllada en xifres, durant aquest últim mes hi ha hagut 517 persones que han sortit de les llistes. Això, de retruc, ha fet tornar a baixar el nombre de desocupats, que ara està a punt de baixar la barrera dels 30.000. Si bé el descens no ha estat tan accentuat com a l'abril -aquí, hi va tenir a veure la Setmana Santa- la davallada d'aquest maig s'explica, novament, per l'inici de la temporada turística. Perquè de fet, vuit de cada deu persones han trobat feina al sector serveis. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat gairebé un 2%. Ara, a les comarques gironines hi ha més de 360.000 afiliats.

Les dades d'atur del maig a les comarques gironines reflecteixen la proximitat de l'estiu i, de retruc, l'arribada del pic de la temporada turística. A l'abril, el territori ja va reduir un 4,6% la desocupació; i aquest maig, si bé el descens no ha estat tan accentuat, també s'ha tancat a la baixa. En concret, a les comarques gironines l'atur ha baixat un 1,69%. Percentualment, és el segon descens més gran que s'ha registrat arreu de Catalunya (on de mitjana, la desocupació ha baixat un 0,79%). En concret, durant el maig hi ha hagut 517 gironins que han trobat feina i han sortit de les llistes. I gairebé la pràctica totalitat -de fet, 424- ho han fet al sector serveis (dins el qual hi ha l'hostaleria, el comerç i el turisme). La situació que viu el terciari, però, també s'estén a la resta de sectors. Perquè durant el mes de maig, si bé amb menor mesura, tots ells han reduït la xifra de desocupats. La construcció ho ha fet en 53 persones; l'agricultura, en 35, i la indústria en deu. Finalment, a l'altre costat de la balança s'hi troben aquells qui no tenien cap feina anteriorment i que ara s'han apuntat a llistes (perquè aquí, hi ha hagut un augment de cinc persones). Caldrà veure si la inflació deixarà petja aquest estiu. Però sigui com sigui, de moment la demarcació afronta el juny a punt de baixar la barrera dels 30.000 desocupats. En concret, el maig s'ha tancat amb 30.022. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, són 2.333 menys; i traslladat en percentatges, això suposa un descens del 7,21%. De tots els desocupats -aquí, la fotografia es repeteix- la majoria es concentren al sector serveis (20.879). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.469 desocupats), la construcció (3.459) i l'agricultura (711). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.330 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més afiliació i un 10% més de contractes El descens de l'atur a les comarques gironines, de retruc, també es tradueix amb més afiliats a la Seguretat Social. La demarcació tanca el maig amb 6.826 treballadors afiliats més, cosa que suposa un increment de l'1,93% al llarg del mes. Ara, a comarques gironines hi ha 360.143 afiliats a la Seguretat Social (un 3,54% més, en concret, 12.300, si es comparen amb els que hi havia al maig del 2022). De retruc, també s'han signat més contractes. Durant el maig, a la demarcació se n'han rubricat 23.123. En comparació amb l'abril, són un 10,5% més; en concret, 2.206. Ara bé, en comparació amb l'any passat, són menys. Perquè si es contraposen amb els del maig del 2022, aleshores se'n van signar un 8% més. De tot aquest global, novament, el sector que concentra més contractes durant el maig és del de serveis (17.252). I per tipologies, gairebé sis de cada deu han estat indefinits (13.267). Això sí, en comparació amb l'any passat -quan la xifra va enfilar-se arran de l'impacte de la reforma laboral- els indefinits d'aquest abril són un 8,9% menys.