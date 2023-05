El Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) continua liderant la recerca de feina en publicar una impressionant quantitat de 20.000 ofertes laborals a diversos sectors professionals. Entre elles, destaquen 11.753 oportunitats amb contracte indefinit, brindant així estabilitat als treballadors.

Aquestes ofertes estan disponibles a través del portal Empléate, accessible per a tots, tant per a aquells que es troben empleats com per als aturats. No cal tenir experiència laboral prèvia ni tampoc tenir una formació universitària, ja que les oportunitats són diverses.

Els salaris varien segons el lloc, però moltes de les ofertes amb contracte fix comencen des dels 20.000 euros bruts anuals. Això es tradueix en un salari mensual d'aproximadament 1.428 euros, calculat considerant 14 pagues (12 pagues ordinàries més dues pagues extres)::