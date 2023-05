Les immobiliàries gironines amaguen bona part de les ofertes de lloguer que tenen per evitar una "allau" de sol·licituds de visita per part dels clients. El problema, explica el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, Joan Company, és que molts establiments es veuen col·lapsats amb peticions de visita quan publiquen una oferta, o bé a la seva web o bé en portals especialitzats. En aquest sentit, Company també assenyala que moltes de les visites acaben essent "improductives" ja que els interessats no compleixen amb els requisits. A més, moltes immobiliàries ja disposen d'una cartera de clients que els permet oferir els habitatges de lloguer que tenen.

Cada vegada costa més trobar habitatges de lloguer als portals especialitzats. A banda de la poca oferta que hi ha a les comarques gironines -en especial a les grans ciutats- des del Col·legi d'API reconeixen que cada vegada hi ha més immobiliàries que opten per no promocionar el pis o casa en aquestes pàgines d'internet. El motiu, concreta Company, és la quantitat "desorbitada" de peticions per veure l'immoble. Això fa que molts comercials "es passin el dia al carrer" ensenyant aquests pisos a persones que no tenen un interès real o que no reuneixen les condicions necessàries.

El president del col·legi, Joan Company, lamenta que la situació és "cada vegada més habitual" i acaba fent tirar enrere les empreses a promocionar aquests habitatges. "A més, cal tenir en compte que s'ha de pagar per anunciar-te, per tant és un cost afegit", recorda.

De fet, Company aposta per anar directament a les pàgines web de les immobiliàries o per "tornar al mètode tradicional" de visitar físicament l'establiment. La clau, assenyala el president dels API, és poder facilitar la feina als professionals per tal de buscar "la millor opció possible".

La realitat és que el nombre de peticions cada vegada que hi ha una publicació és "enorme", en bona part perquè molta gent té activat l'avís quan apareix un immoble nou. Per això, a banda de retirar els anuncis dels portals, les agències també han optat per aplicar altres filtres i així poder "seleccionar millor".

Alguns d'aquests filtres són, per exemple, demanar una credencial econòmica perquè la persona que s'interessi per un immoble "realment el pugui pagar" i així donar seguretat de cobrament al propietari.

Un problema d'oferta

Company lamenta que l'oferta de pisos de lloguer "segueix essent molt baixa" i dona per fet que no millorarà en els propers mesos, ja que les mesures que proposa l'administració "van en direcció contrària" a les que des del col·legi consideren adients.

Per això, Company demana que es posin facilitats als propietaris i mesures de seguretat de cobrament per facilitar que hi hagi més pisos al mercat de lloguer. "Molts prefereixen vendre'l encara que triguin més, perquè no se'n fien del lloguer", assenyala.

Cada vegada més habitacions

Un altre dels efectes de l'increment del preu del lloguer és que cada vegada hi ha més professionals que opten per llogar les habitacions d'un immoble. "És una pràctica poc habitual encara a comarques gironines més enllà dels estudiants, però és cert que va a l'alça i permet treure més rendibilitat del pis", conclou Company.