La Cambra de Comerç de Catalunya alerta que la sequera que colpeja des de fa mesos Catalunya amenaça de disparar el preu dels aliments, especialment el dels frescos. El grau de duresa de les restriccions d’aigua que acabi adoptant el Govern i l’impacte que això tingui sobre els productes seran determinants per compensar, o no, la prevista baixada de costos generals per als productors.

Així ho ha avisat la presidenta de l’entitat empresarial, Mònica Roca, en la presentació aquest dimecres del seu informe de conjuntura, en el qual també millora les seves previsions de creixement de l’economia catalana per al 2024. Actualment, estima que el PIB tanqui aquest any amb una alça de l’1,8% i per a l’any que ve s’accelerarà fins al 2%.

«El risc principal és la persistència de la inflació i sobretot la subjacent. [...] L’escassetat ens obligarà a prendre mesures [...] i hem de veure com afecten en la producció i els preus dels aliments», ha declarat Roca. L’informe de conjuntura destaca el bon dinamisme del mercat laboral, alimentat pel consum de les llars i la recuperació del turisme internacional al llarg d’aquest 2023.

El cost d’omplir el cistell de consum, un dels principals maldecaps per a les famílies des de fa ja més d’un any, mantindrà un pols incert en la segona part de l’any. D’una banda està la previsió que els preus generals es moderin, davant la desacceleració dels costos de producció, que ja s’evidencien en les estadístiques i que triguen uns mesos a traslladar-se al preu del producte que paga el consumidor.

No obstant, a l’altre costat de la balança la Cambra situa l’amenaça de la sequera, que pot disparar de nou aquests costos de producció i limitar-ne el mateix volum, fet que també dispararia de nou el ritme de creixement dels preus. Actualment –i a expenses de com vagi l’estiu, que serà el punt crític quant a restriccions d’aigua– la Cambra aventura un IPC mitjà per a aquest any del 4,1% –el mateix que l’actual–. No detalla el dels aliments, que altres cases d’estudis, com Funcas, situen en el 13,6%.

La Cambra ha realitzat un balanç preliminar de l’efecte de la rebaixa de l’IVA de determinats aliments essencials per part del Govern, que aquest maig compleix el seu cinquè mes de vigència amb els preus encara disparats. «Si el Govern no hagués aplicat aquesta mesura, els preus haurien pujat més, però és una mesura puntual i té la capacitat de baixar els preus que té», ha comentat el cap de gabinet d’estudis econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira.

