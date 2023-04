Donant resposta a una de les prioritats del pla d’acció de l’actual Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona (CAFGi), aquesta setmana el president del CAFGi i membres de la Junta de Govern han fet la segona de les diferents trobades territorials que portaran a terme al llarg d’aquest mandat. Ha estat a Figueres i ha comptat amb una vintena de persones col·legiades de l’Alt Empordà.

La voluntat d’aquestes trobades és fer arribar el CAFGi al territori, conèixer millor les necessitats de les persones col·legiades i teixir vincles i sinergies per continuar fent créixer i posicionar el col·lectiu d’administradores i administradors de finques com a capdavanter en el sector. Ho explica el president del Col·legi, Francesc X.Quintana: “Des del CAFGi entenem les persones col•legiades com una peça clau per a l’engranatge del Col•legi i veiem aquestes trobades com una bona eina per intercanviar punts de vista i remar en la mateixa direcció per reconèixer professionalment les administradores i administradors de finques. La millor manera d’aconseguir avançar és compartint”.

Durant la trobada, les persones col·legiades han posat de manifest diferents inquietuds i han compartit preocupacions, centrant el debat en la necessitat de prestigiar la figura de l’administradora i administrador de finques a nivell social i també dins el sector, reivindicant que les persones que exerceixen d’administradores i administradors de finques ho facin des de la formació i actualització constant, aspectes pels que vetlla el CAFGi. En aquesta línia, també han compartit la complexitat de la gestió dels Fons Next Generation, entre d’altres. Ho detalla la responsable de comissió d’aquestes trobades i vocal del CAFGi, Montse Curós: “Ha estat una trobada molt enriquidora de la qual ens n’anem amb molta feina per fer, sobretot per aconseguir dotar el col•lectiu del reconeixement que ens mereixem, i tenim clar que això passa per continuar-nos formant en tots els àmbits que ens ocupen, i sentint-nos segures de la feina que fem dia a dia, en què donem resposta a una necessitat cabdal per a tota la ciutadania com ho és la de gestionar, i vetllar per conservar, mantenir i rehabilitar les propietats fomentant la sostenibilitat, l'eficiència, l'accessibilitat, la convivència i la gestió dels recursos econòmics preservant la seguretat jurídica de tot el procés”.

Altres temes que s’han tractat són les ocupacions il•legals conflictives, o les formacions d’interès per a les persones col•legides, així com també l’aposta del CAFGi per a la comunicació.