El model de prejubilació a partir dels 52 anys es consolida a Espanya gràcies al govern de Pedro Sánchez. Aquesta mesura combina la prestació per desocupació amb la compensació de l'empresa i permet al treballador cobrar una part de la nòmina fins a la jubilació.

A més, hi ha convenis especials amb la Seguretat Social per millorar la pensió de jubilació en aquests casos. Tot i que, aquesta fórmula va néixer com a mesura de protecció per als aturats, s'ha convertit en la regla general per a milers de treballadors.

Augmenta el nombre d'aturats de 52 anys

El Govern de Pedro Sánchez va recuperar aquesta prestació el 2018 i des d'aleshores el nombre de beneficiaris no ha deixat d'augmentar, fins i tot, amb la recuperació de les dades d'ocupació. En els darrers cinc anys, el nombre de treballadors que cobren aquest subsidi ha augmentat un 52%, i s'ha convertit en l'ajuda que més puja, molt per sobre de la prestació contributiva o l'Ingrés Mínim Vital.

El subsidi per a més grans de 52 anys s'acaba convertint en una aturada de llarga durada que acaba amb la jubilació anticipada forçosa. La fi dels ERTE i la recuperació de l'ocupació tampoc han aconseguit posar fi a aquesta situació. De fet, la incertesa actual agreuja el problema. El Govern ha intentat posar fre a aquesta situació, però penalitzar la jubilació anticipada no ha dissuadit a les empreses envers les seves polítiques d'ajustaments.

La jubilació anticipada està castigada

El 55% dels aturats a Espanya ja supera els 45 anys de mitjana, cosa que representa un augment del 20% des d'abans de la crisi financera. Aquesta situació està generant preocupació al Govern, ja que la prejubilació deixa molts treballadors en una situació econòmica precària, i alhora impedeix l'accés al mercat laboral dels joves.

Davant d'aquesta situació, el Govern està buscant solucions per evitar que la prejubilació es converteixi en una forma de vida per a molts. S'estan plantejant mesures com incentivar la contractació de treballadors de més de 45 anys, millorar les polítiques de formació i requalificació laboral, i establir mesures que fomentin la creació d'ocupació per a joves.

Nous canvis en la prejubilació

El Govern introdueix canvis en el subsidi per a més grans de 52 anys, una prestació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que cotitza per a la jubilació pel 125% de la base mínima de cotització, cosa que equival a 1.458,37 euros al mes. L'objectiu d'aquests canvis és evitar que aquest subsidi esdevingui una forma de vida per a molts treballadors i que acabi forçant una jubilació anticipada.

A partir d'ara, els treballadors que compleixin els requisits per a la jubilació anticipada la podran sol·licitar i, mentrestant, rebran una combinació de la seva nòmina i el subsidi, fins que es faci efectiva la jubilació. Això beneficiarà especialment els treballadors amb una cotització més alta, per als quals la prejubilació resulta més convenient que continuar cobrant el subsidi.