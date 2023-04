El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha avalat rebaixar gradualment el plus de productivitat a un funcionari que va deixar de fer les tasques que tenia encomanades. A causa de la seva actitud, les van haver d'assumir els companys o superiors.

Així consta en una sentència recent de la Secció Primera de la Sala Social del TSJM, que també nega que aquesta decisió suposi assetjament laboral en contra d'aquest empleat públic. El Jutjat Social número 1 de Madrid ja va fallar en el mateix sentit el novembre de 2022, donant la raó a l'Agència Tributària (AEAT), segons publica avui el diari El Español.

Però aquella sentència va ser recorreguda pel funcionari. Aquest darrer treballa per a l'Administració des de l'any 2005. Va ingressar amb la responsabilitat de cap d'àrea i nivell 28, com a membre del Cos Superior d'Actuaris, Economistes i Estadístics de l'Administració de la Seguretat Social, amb especialitat en Estadística. Després de ser traslladat, actualment presta serveis a l'Agenda 2030.

El 2018, va cobrar 80.620,49 euros, a més de percebre un complement de productivitat vinculat al seu exercici laboral. Mensualment, aquest extra pujava a 854,61 euros. No obstant això, des del juny del 2019, aquest plus es va reduir gradualment. Al juny, cobra 704, 61 euros; al juliol, 654 euros; a l'agost, 604 euros; al setembre, 554, 61 euros; a l'octubre, 504 euros...

El motiu d'aquesta reducció va ser, en paraules del subdirector general que el supervisava, la “notable disminució” del rendiment. Segons va donar per provat el Jutjat social, el funcionari no realitzava de forma correcta les seves tasques o va deixar de fer-les. I se'n va haver d'encarregar una altra companya o el seu propi superior.

El subdirector va parlar llavors amb el director del departament per plantejar-li una disminució del complement de productivitat. I així ho van acordar tots dos. "Tota vegada que la situació no va millorar, la disminució del complement es va continuar executant gradualment", recull la sentència del TSJM.

Poc després, el setembre del 2019, l'oficina on treballava aquest funcionari es va reorganitzar. I aquest va aconseguir un nou despatx individual. Per aquestes dates, també va sol·licitar ser traslladat a una altra àrea de l'AEAT. El seu superior, fins i tot, va enviar el CV a altres departaments.

El 17 de gener del 2020, el recurrent va presentar una denúncia per assetjament laboral, que va ser inadmesa el juny d'aquell any. El 25 de juny, el funcionari va iniciar una incapacitat temporal i l'1 de juliol va interposar una segona denúncia pel mateix motiu.

El recurs

En el seu recurs, a què es va oposar tant l'Advocacia de l'Estat com el Ministeri Fiscal, el funcionari va al·legar que la reducció del plus de productivitat no va estar motivat. El TSJM ho desmenteix, ja que el Jutjat Social va deixar clar que el seu superior jeràrquic li va explicar personalment per què es va rebaixar aquest pagament.

El Tribunal Superior de Justícia madrileny també rebutja que s'hagi produït "un assetjament laboral amb vulneració de drets fonamentals", com sí que sostenia la defensa del recurrent.

"En cap moment no es van deixar d'encarregar tasques al demandant", assenyala el TSJ de Madrid. "No ens trobem amb indicis consistents i sòlids d'una conducta encaminada a soscavar la personalitat del recurrent, ni davant d'un atac contra la seva dignitat, o la creació d'un entorn hostil, degradant o humiliant, o davant d'una falta d'ocupació efectiva; , els fets provats [de la primera sentència] ho desmenteixen", afegeix.

El trasllat del funcionari a un altre despatx, quan es va remodelar l'organització de l'oficina, tampoc no va suposar cap càstig ni va ser una represàlia . "No va suposar que deixés de tenir un espai individual", assenyalen els magistrats, que subratllen que, a més, el canvi de lloc de treball "va sorgir de la queixa del demandant que no tenia prou llum natural a l'anterior " .

La Sala Social conclou que va ser el "deficient rendiment" i l'"incompliment injustificat de les tasques assignades" per part del funcionari el que va motivar la rebaixa del seu plus de productivitat. I recorda que la seva actitud va provocar que hagués d'acabar aquestes tasques el seu propi superior jeràrquic, que altres vegades les assignava a altres companys.

Així mateix, destaca que la petició del funcionari de ser traslladat a un altre lloc de treball dins de l'Agència Tributària "desmenteix qualsevol voluntat de romandre al lloc [original] i assumir-hi la càrrega de treball normal". Per tot això, el Tribunal Superior de Justícia rebutja el recurs del funcionari i confirma la sentència del Jutjat Social número 1 de Madrid.