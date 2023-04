Catalunya es convertirà del 25 al 27 d’abril en l’aparador mundial dels productes del mar, ambla celebració, per segon any a Barcelona, de la fira Seafood Expo Global, el principal saló en l’àmbit internacional dedicat al sector del peix.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb el cofinançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), participa amb el Catalonia HUB (Hall 2, estands 2H401), que serà el punt de trobada del conjunt de la cadena pesquera catalana. Durant els tres dies de la fira s’hidesenvoluparan una desena de ponències i presentacions gastronòmiques amb la sostenibilitat, la governança i el futur del sector com a eixos temàtics. Enguany el producte de proximitat i la cuina en directe també seran protagonistes al Catalonia HUB amb l’organització de diversos showcookings per donar a conèixer el patrimoni gastronòmic del litoral català.

Acte institucional del Govern de Catalunya Benvinguda a la Seafood Expo Global 2023

El dimarts 26se celebrarà l’acte institucional de benvinguda al pavelló Catalonia HUB, per part de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, acompanyada del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, i el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí. Durant la seva participació, la consellera visitarà diverses empreses catalanes presents a la fira.

A l’edició d’enguany de la Seafood Expo Global hi participen 40 empreses i entitats catalanes vinculades al sector del peix i marisc, 20 de les quals ho fan a sota la marca agroalimentària “Catalunya, on el peix és cultura”, els estands organitzats per Prodeca – Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) (Hall 2, estands 2H401, 2H501 i 2I501): més de 400m2 d’espai expositiu amb l’objectiu de donar suport a la seva tasca de comercialització exterior i posicionament internacional.

Les empreses participants sota la marca “Catalunya, on el peix és cultura”són: Acuidelta (Baix Ebre), Alfrisa (Vallès Occidental), Barrufet Congelado (Barcelonès), Barrufet SA (Barcelona), Cocedero mariscos SA (Barcelonès), D'elite(Maresme), Damax food (Garraf), Eeasyfish SL (Gironès), Eeuropeix SA (Maresme), Frigorificos Unidos (FRIUSA) (La Selva), Iberdigest SL (Alt Empordà), Jgutierrez Food Trading (Vallès Occidental), Laboratorio DPA (Barcelonès), Laboratorio Fish&Tech SLU (Baix Llobregat), Marfish SL (Barcelonès), Organització de Productors Pesquers de Palamós (Baix Empordà), Pasapesca (Barcelonès) i PH7 Food Technology (Baix Llobregat)

Novetats comercials de les empreses catalanes a Seafood Expo Global

Com a principal aparador mundial dels productes del mar, Seafood Expo Global és una gran oportunitat per a que les empreses participants sota la marca “Catalunya, on el peix és cultura” presentin les seves darreres novetats comercials i corporatives al públic internacional.

Barrufet presentarà a la Seafood la nova gamma de mini hamburgueses de peix. L’empresa amplia el seu catàleg amb aquest nou format alternatiu a la comercialització tradicional del peix i aposta per una filosofia de producte natural, sense gluten, ni lactosa, ni ou, ni additius afegits.

D’Elite mostrarà la seva línia de productes del mar sostenibles: amb una experiència de més de 20 anys important navalles dels Països Baixos, en els darrers anys han dirigit la seva estratègia cap a la sostenibilitat. L’empresa fixa com a objectius per a aquesta fira el contacte directe amb els agents de la restauració i ampliar la seva xarxa de distribuïdors en l’àmbit estatal.

PH7 Food and Tech donarà a conèixer a la fira la nova gamma TEXFISH, productes texturitzants d’injecció per al peix. Aquesta solució innovadora utilitza tecnologia d'injecció per millorar les propietats organolèptiques del peix, és a dir, millorar la qualitat, la textura i el sabor dels lloms i filets.

Per la seva part, Alfrisa presentarà la nova línia de cefalòpodes, concretament el pop en safata en format IQF. La seva novetat més important, no obstant, és l’estrena dels nous túnels de congelació d’última generació a la seva planta de Bellvei, una inversió en innovació i sostenibilitat per part de la companyia.

Seafood Expo Global també serà un lloc de celebració per a les empreses catalanes que participen sota la marca “Catalunya, on el peix és cultura”: l’empresa Europeix commemora el seu 40è aniversari, compaginant l’exportació del peix amb la tradició, la feina artesanal i la cura del producte del mar.

Explicar el futur del sector pesquer català a través de la sostenibilitat i la governança

El dia 25 d’abril es presentaran diverses iniciatives en el marc de l’aqüicultura i la cadena de valor del peix.

Entre les conferències organitzades al Catalonia HUB destaca la taula rodona “L’arrossegament costaner de Catalunya: un model en transició cap a la sostenibilitat”, programada per al dia 26 d’abril a les 13.30h, en la que es presentarà la proposta catalana per a aquesta modalitat de pesca, que concentra el 60% de l’activitat econòmica del sector pesquer a Catalunya.

El mateix dia 26 a les 15.45h està prevista la sessió “Viure de la pesca: Pla d’acció per al foment del relleu generacional al sector de la pesca extractiva”, dedicada a presentar els resultats el Pla d’acció per al foment del relleu generacional per al sector pesquer extractiu que ha elaborat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

També, durant el segon dia del certamen, a les 17h, estan previstes les presentacions “Diagnosi de les pèrdues i el malbaratament alimentari al sector de la pesca del seitó: quantificació i impacte econòmic”, i “Oportunitats d’aprofitament del peix a Catalunya per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Centre de Recerca en Economia I Desenvolupament Agroalimentari (CREDA) i l’Institut de Recerca i Tecnològica Agroalimentàries (IRTA), dues ponències que posaran de manifest fórmules per millorar l’aprofitament dels productes pesquers.

El dijous 27 les ponències giraran al voltant de la presentació de la Implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunyaen el territori, i es presentaran les candidatures dels cinc Grups d’Acció Local Pesquers (GALP) catalans que abasten la totalitat del territori pesquer. Tot seguit una sessió sobre la governança participativa en la pesca, quan se celebren ja els cinc anys de la publicació de la normativa pròpia de cogestió de la pesca professional a Catalunya. A més es presentaran iniciatives de les Organitzacions de Productors Pesquers de Catalunya adreçades a millorar la rentabilitat de l’activitat pesquera.

Seafood Expo Global 2023 bat rècord d’espai expositiu a Barcelona

La segona edició de la Seafood Expo Global – Seafood Processing Global que se celebra a Barcelona serà la més gran mai celebrada en la història del saló, amb la participació de més de 2.000 empreses expositores procedents de 87 països i els 68 pavellons nacionals i regionals. El saló assolirà els 49.299 m2 nets de superfície d’exposició, un 21% més que el 2019 (fins a l’edició d’enguany la més gran celebrada en la història de la fira) i un 24% més que l’edició de l’any anterior.

El saló Seafood Expo Global reunirà durant tres dies compradors, proveïdors, distribuïdors industrials i serveis del sector procedents de tot el món per establir relacions comercials i suposarà un important impacte positiu per a l’economia local: els organitzadors xifren en uns 150 milions d’euros l’impacte econòmic per a Barcelona.