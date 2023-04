Té experiència militar? Amazon l’està buscant. El gegant del comerç electrònic ha publicat una oferta de feina per a Barcelona en què demana cobrir llocs de treball de Militar - Tècnic Superior en Enginyeria de Confiabilitat. ¿En què consisteix? «Estem buscant persones motivades i centrades en el client que es vulguin afegir al nostre equip com a Tècnic Superior en Enginyeria de Manteniment de Confiabilitat. L’objectiu de la funció és garantir que es compleixin les normes i polítiques de seguretat, perquè el manteniment preventiu es faci a temps amb un alt estàndard i per proporcionar alts nivells de disponibilitat de l’equip a través de la millora contínua», explica Amazon.

Amazon necessita mossos/es de magatzem per al seu nou Centre de Distribució Logística de Figueres La companyia indica que busca «aquells que tenen experiència militar interessats a treballar en el sector privat. L’equip de reclutament militar d’Amazon està disponible per discutir les moltes oportunitats dins les operacions d’Amazon». Així, «a Amazon, milers d’exmilitars estan impulsant la innovació i elevant el nivell de l’experiència del client. Diàriament, aquells amb antecedents militars poden aplicar els seus coneixements, habilitats i habilitats de lideratge en una àmplia varietat de carreres, el que influeix en el canvi arreu del món. Amazon Operations es troba al cor de l’experiència del client d’Amazon. Ens ocupem de tot, des del moment en què un client fa clic a comprar fins al moment en què s’entrega el seu article, des de l’escriptori fins a la porta. A tot Europa tenim més de 50 centres logístics, centenars d’estacions d’entrega, milers de màquines i desenes de milers d’empleats, tots treballant junts en harmonia per garantir que l’article correcte s’entregui a la persona correcta, al lloc correcte, en el temps just». Amazon indica que els candidats han de tenir una experiència de cinc anys i que el contracte, per al qual no s’especifica el salari, és a temps complet i indefinit.