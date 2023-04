Ignacio Galán, president executiu d'Iberdrola i president de la filial estatunidenca Avangrid, ha rebut aquest dijous la Medalla d'Honor de l'Associació Mundial de Juristes, en un acte celebrat en la seu de Nacions Unides (ONU) a Nova York. Galán ha estat reconegut pel lideratge que ha demostrat en la promoció de les energies netes i els principis ambientals, socials, de govern corporatiu i resultats financers (ESG + F). L'organització es dedica a perseguir "un món regit pel dret, no per la força" i treballa en estreta col·laboració amb governs, organitzacions no governamentals i associacions internacionals per a fomentar un diàleg cooperatiu sobre la pau mundial.

"Com a enginyer, em sento honrat de rebre aquest prestigiós premi d'una institució jurídica tan distingida. Durant més de dues dècades, Iberdrola s'ha centrat a oferir un sistema energètic més net, segur i eficient. La nostra estratègia es basa en la transparència, el treball en equip, la responsabilitat i la professionalitat, amb els principis ESG+F com a base. L'èxit de la transició cap a un model energètic més net requerirà la participació activa de totes les administracions, institucions, empreses i societat civil. Iberdrola seguirà plenament compromesa a contribuir a la transició energètica, a crear valor per a tots i a garantir les millors pràctiques en matèria de govern corporatiu i Estat de Dret", ha assenyalat Galà. Altres guardonats amb la Medalla d'Honor van ser Stephen Breyer, Jutge Associat Retirat del Tribunal Suprem dels Estats Units, que va ser presentat per Bill Clinton, expresident dels Estats Units. Entre els personatges insignes que compten amb aquest reconeixement figuren el Rei Felip VI d'Espanya; Ruth Bader Ginsburg, exjutge associada del Tribunal Suprem dels Estats Units o Christine Lagarde, Presidenta del Banc Central Europeu. En les dues últimes dècades, Iberdrola ha passat de ser la vintena companyia elèctrica del món a la segona per capitalització borsària, al mateix temps que ha liderat el sector en ambició climàtica, centrant-se en la creació d'un dividend social per a totes les parts interessades. L'empresa ha invertit més de 140.000 milions d'euros durant els més de 20 anys de gestió de Galà, tancant tota la seva capacitat de 17 centrals de carbó i fuel-oil a tot el món i establint una capacitat d'energia renovable líder en el sector de 40.000 MW. La signatura preveu invertir 47.000 milions d'euros entre 2023 i 2025 i pretén aconseguir la neutralitat en carboni en 2030 i emissions netes zero abans de 2040.