El secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, ha remarcat aquest dimecres que, amb els nivells actuals d’inflació, el Govern «ha de complir» amb el seu programa i que s’apujarà el 2023 el salari mínim interprofessional (SMI)perquè arribi al 60% del salari mitjà.

En declaracions a la Sexta, Pérez Rey ha explicat que a principis de setembre –la reunió està prevista per al dia 2– mantindran una reunió amb la comissió d’experts per analitzar en quin mínim s’ha de situar la pujada, que s’aplicarà l’any que ve. «Procedirem a pujar l’SMI per a l’any que ve», ha apuntat Pérez Rey.

El juny de l’any passat, la comissió assessora d’experts va assenyalar al Govern diversos rangs i escenaris de pujades de l’SMI. En el més elevat, el salari mínim havia d’arribar als 1.049 euros en 14 pagues el 2023 per complir aquest objectiu del 60%. Actualment, l’SMI és de 1.000 euros bruts en 14 pagues.