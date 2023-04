La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) confirma un important descens de la producció de cítrics, del 14,36% de les mandarines i del 25% de les taronges. La FCAC alerta que l'increment de costos, la baixa producció i la competència de països com Egipte o Turquia no fan rendible el conreu i es comença a abandonar el cultiu o a transformar la superfície productiva. Una primavera plujosa i un estiu "anormalment càlid i sec" han marcat la campanya i han minvat la collita, com apunta Federico Tarazona, portaveu de cítrics de la FCAC. Aquest descens també es deu a moltes plagues, com l'aranya roja, el cotonet de Sud-àfrica i la mosca de la fruita, i la restricció d'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris per combatre-les.

La demanda de cítrics, al principi de la campanya, "va ser bona" per la davallada de la producció que s'ha produït a tota la conca mediterrània, però la "forta competència" de la segona part de la campanya, amb fruita al mercat procedent d'Àfrica, ha dificultat la venda.