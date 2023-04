El multimilionari nord-americà Elon Musk ha ascendit per primera vegada al lloc de l’home més ric del món en la llista Forbes 2022, que li calcula una fortuna de 219.000 milions de dòlars.

Musk ja ocupava el segon lloc en aquesta llista quan es va confeccionar el 2021, però aquest any puja a dalt de tot del podi per sobre, en aquest ordre, del nord-americà Jeff Bezos (fundador d’Amazon, 171.000 milions estimats), el francès Bernard Arnault (Louis Vuitton, 151.000 milions) i el també nord-americà Bill Gates (Microsoft, 129.000 milions).

Musk, creador de l’automòbil elèctric Tesla, és presentat per la revista ‘Forbes’ com l’home que «ha revolucionat el transport, tant a la terra amb Tesla com a l’espai mitjançant el fabricant de coets SpaceX».

Recentment, Musk va tornar a ser notícia al anunciar-se la seva entrada en la junta directiva de Twitter, després que ahir anunciés que adquiria un 9,2% de les accions de la companyia; l’anunci d’avui va disparar les accions de Twitter a la Borsa de Nova York en un 7,3%.

L’empresari, nascut a Sud-àfrica i posseïdor de les nacionalitats sud-africana, canadenca i nord-americana, és considerat un dels empresaris més visionaris però alhora més polèmics, especialment per la seva hiperactivitat a les xarxes socials, en què li agrada opinar de múltiples temes més enllà del que és políticament correcte.

Com sol ser habitual, la llista Forbes 2022 està dominada per homes nord-americans blancs, i de fet dels 10 primers llocs vuit corresponen a aquest perfil, i els altres dos són el francès Arnault i l’indi Mukesh Ambani (lloc número 10).

El milionari mexicà <strong>Carlos Slim</strong>, per la seva banda, puja del lloc 16è al lloc 13è, amb una fortuna que ‘Forbes’ estima en 81.200 milions de dòlars i que el converteix en el llatinoamericà més ric del món.