Elon Musk no només ha entrat a Twitter fent fora tothom sinó que pensa desembarcar a la companyia amb totes les conseqüències. Musk ha anunciat que assumeix personalment el comandament executiu a Twitter amb el càrrec de Chief Executive Officer (CEO o president executiu).

Com a propietari únic de la xarxa social des de dijous passat, Musk ha desembarcat en la companyia amb desenes d’assessors procedents de les seves altres companyies, principalment Tesla (fabricant d’automòbils elèctrics), mentre perfila una estratègia d’acomiadaments i estudia canvis per poder monetitzar l’ús de l’aplicació. De moment, aquest dilluns ja va cessar tot el consell directiu i la setmana passada ja va acomiadar alguns dels principals executius, inclòs l’anterior CEO Parag Agrawal, que va ser nomenat pel fundador i CEO Jack Dorsey fa just un any. I ha canviat el seu estatus en el seu perfil de Twitter pel de «Chief Twit».

Segons recullen avui diversos mitjans amb fonts internes de la companyia, Musk ha portat 50 empleats de Tesla –majorment enginyers de software– més alguns perfils específics de Boring (companyia de tunelació subterrània) i SpaceX per tal de reconfigurar les funcionalitats de Twitter.

Préstecs i deute

Els plans de monetitzar la companyia potser no seran tan ràpids com Musk pretén: el ‘Financial Times’ assenyala avui que els bancs que van deixar a Musk 12.700 milions de dòlars per poder finançar la compra de Twitter (que li va costar 44.000 milions) ja compten a reescalonar el deute fins a principis de l’any vinent o fins i tot més endavant.

Entre aquests bancs hi ha el Morgan Stanley, el Bank of America o el Barclays, que esperen que Musk presenti un pla clar de negoci per calibrar la rendibilitat d’una companyia que dels últims 10 anys n’ha viscut 8 en números vermells.

Segons va avançar ahir The Verge i avui confirma el ‘New York Times’, un dels plans específics que Musk planteja és cobrar 19,99 dòlars per un «compte verificat» –una cosa que ara es pot obtenir de forma gratuïta i es tradueix en una petita icona blava–, suposadament posant com a requisit que el demandant sigui subscriptor de Twitter Blue, el servei premium que fins ara no ha respost a la demanda esperada.

Aquest pla ha aixecat una veritable polseguera a la xarxa social, amb perfils tan notoris com Stephen King, un dels autors més llegits dels Estats Units i el món, que la nit passada va tuitejar: «¿Vint dòlars al mes per tenir un compte verificat. A la merda, m’haurien de pagar a mi», i va amenaçar de marxar de la xarxa.

A King li va respondre poc després el mateix Musk –confirmant així indirectament els seus plans–: «¡Hem de pagar les factures d’alguna manera! Twitter no es pot recolzar només en els anunciants. ¿Què et semblen vuit dòlars?», va tuitejar, sense aclarir si la quantitat encara s’ha de decidir.

Acomiadaments massius

Dins la companyia, els mitjans al·ludeixen a l’atmosfera de recel que es respira per la certesa que Musk estudia retallades de plantilla, en proporcions que varien del 50 al 75% segons diferents fonts, i sense que el milionari les hagi confirmat fins ara, més enllà d’acomiadar la junta directiva anterior.

L’empresari va arribar a la seu de Twitter a San Francisco dijous passat –en una imatge ja famosa en què portava un lavabo– acompanyat de diverses persones de la seva confiança, entre els quals es repeteixen diversos noms: el seu advocat personal Alex Sapiro, l’inversor en tecnologia Jason Calacanis o el cap de la companyia familiar de Musk, Jared Birchall.

El mateix Musk o els seus assessors han començat a interrogar els treballadors de Twitter perquè expliquin com funcionen els algoritmes o el control de continguts, la forma en què operen els equips de treball i les funcions de cadascun. «L’amenaça d’acomiadament es manté si no aconsegueixen impressionar-los», diu una font citada per la CNBC.

Aquest mateix canal es pregunta com enginyers experts en automoció elèctrica poden contribuir a millorar Twitter quan són dues activitats sense cap relació, i quan Twitter està afectat per legislacions sobre continguts que van canviant de país en país i poden afectar altament la seva pròpia essència.

Ha fet que li ensenyessin el codi del ‘software’ de la xarxa social i ha demanat que li expliquessin els entrellats del negoci i ara pensa prendre les seves decisions.