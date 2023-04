El consell d'administració de Técnicas Reunidas ha acordat llançar una ampliació de capital de 150 milions d'euros destinada a reduir el seu deute, reforçar el seu capital i intensificar la descarbonització de la seva activitat amb noves tecnologies baixes en carboni.

Segons ha informat la companyia d'enginyeria espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), tant la família Lladó co Cobas cAM, que controlen el 43% del capital, han manifestat el seu compromís irrevocable de subscriure aquesta ampliació de capital.

Així mateix, Azvalor AM, titular d'un 6,08% del capital social, també ha comunicat a Técnicas Reunidas la seva intenció de mantenir el seu percentatge de participació actual després de l'augment de capital, encara que sense haver subscrit un compromís irrevocable.

L'operació consistirà en l'emissió de 24.405.265 noves accions amb dret de subscripció preferent per als accionistes, equivalents a un 43,7% del capital actual o a un 26,4% de la seva capitalització en bossa.

L'operació està assessorada i assegurada per Barclays, BBVA, HSBC, Santander i Société Générale com a coordinadors globals; Uría Menéndez Abogados, S.L.P. i Gibson, Dunn & Crutcher com a assessors legals; Linklaters, S.L.P., com a assessors legals dels coordinadors globals; AZ Capital i STJ Advisors com a assessors financers, i Georgeson com a agent d'informació.

"Soc el primer convençut. Estem davant una oportunitat única de creixement per a Técnicas Reunidas, l'empresa que el meu pare va fundar fa 60 anys i que ara ocupa a prop de 7.000 persones que comparteixen diàriament la il·lusió en aquest projecte. Com a representant del primer accionista, seré el primer a secundar-la: ens comprometem a subscriure l'ampliació de capital i a no escatimar cap esforç per a desenvolupar aquesta empresa amb la mateixa fe i la mateixa embranzida que mantenim des de la seva fundació", ha defensat el seu president executiu, Juan Lladó.

Aproximadament un terç dels recursos que es captin amb aquesta operació aniran destinats a optimitzar la situació de la caixa neta ajustada i un altre terç a continuar reduint el nivell d'endeutament del grup: en concret, 33,5 milions a amortitzar el préstec sindicat ICO i 14 milions a amortitzar el contracte de finançament sindicat CESCE.

Respecte a l'altre terç, es destinarà a finançar les despeses operatives que requerirà el segment de tecnologies baixes en carboni, en el context actual de la transició energètica, cobrint les necessitats previstes de caixa anuals d'aquest segment per als anys 2023, 2024 i 2025.

La companyia vol reforçar el seu focus en la descarbonització, atès que es preveu un volum inversor mundial de 181.000 milions de dòlars (167.000 milions d'euros) anuals fins a 2030 a fer més 'verd' la indústria energètica. A més, l'empresa estendrà la seva activitat a altres sectors, com el de l'acer i el del ciment, que també preveuen invertir globalment 178.000 milions de dòlars (164.000 milions d'euros) anuals en iniciatives de descarbonització.

En l'actualitat, Técnicas Reunidas està treballant en ofertes per projectes concrets que sumen 70.000 milions de dòlars (65.000 milions d'euros) d'inversió. El 75% de les seves adjudicacions en 2021 i 2022 es va situar en un perfil de risc baix i ja ha estalviat entorn de 140 milions d'euros entre 2019 i 2022 amb el seu pla d'eficiència.

"Volem enfortir la nostra situació financera per a garantir el nostre lloc en la 'pole position' d'aquesta gran revolució. Aquesta ampliació de capital ens ajudarà a confirmar-nos com a empresa líder internacional en els reptes del sector energètic i la descarbonització", ha conclòs el seu conseller delegat, Eduardo San Miguel.