La campanya de la renda i patrimoni del 2022 arrenca aquest dimarts, 11 d’abril, amb la presentació de les declaracions per internet, un mitjà que utilitzen ja 9 de cada 10 contribuents. D’acord amb el calendari del contribuent de l’Agència Tributària, es prolongarà fins al 30 de juny de manera ordinària.

Així mateix, des del 5 de maig i fins al 30 de juny la declaració de l’IRPF es podrà presentar també per telèfon –demanant cita prèvia des de dos dies abans que comenci el termini, és a dir, el 2 de maig–, i entre l’1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració a les oficines de l’Agència Tributària. Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini acaba el 27 de juny.

L’Agència Tributària ja ha habilitat la descàrrega de les dades fiscals i part dels continguts informatius de la pròxima campanya de la renda 2022, amb l’objectiu d’avançar les gestions en les declaracions.

La campanya de la renda d’aquest any té poques novetats. Tot i que alguna és molt significativa: hi haurà grans diferències en la tributació dels salaris en funció de la comunitat on es resideixi. El fet que unes comunitats hagin pal·liat els efectes de la inflació en la tarifa autonòmica (deflactació) i d’altres no engrandeix les diferències. Es pot comprovar per diferents franges d’ingressos salarials anuals.

Presentar la declaració de la renda és senzill i es pot fer de tres maneres:

Elaborar la declaració de la renda un mateix –o un conegut o gestor– i, després d’aquest tràmit, presentar-la per internet, per telèfon o en una oficina de l’Agència Tributària en persona. Cal tenir en compte que, si es vol presentar de manera presencial o per telèfon, cal demanar cita prèvia. Demanar l’esborrany de la declaració de la renda, comprovar que les dades són correctes i presentar la declaració d’alguna de les manera explicades en el punt anterior. Demanar cita telefònica o presencial perquè un treballador de l’Agència Tributària faci la teva declaració, tràmit que ha d’efectuar la persona interessada o, en el seu defecte, un tutor designat per aquesta.

En tot cas, cal tenir en compte que el termini per presentar la declaració de la renda comença aquest dimarts, dia 11 d’abril, per a les declaracions que es presenten per internet. Els contribuents podran accedir al seu esborrany de la renda a través d’internet, mitjançant el sistema Renda Web, que permet confirmar l’esborrany via internet o, si no es necessiten modificacions sobre les dades aportades per l’Agència Tributària, via telèfon mòbil.

I totes les declaracions de la renda han d’estar presentades abans de l’1 de juliol, i el 30 de juny és l’últim dia per presentar-la.