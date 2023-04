Catalunya ha tancat el març amb una caiguda de l'atur i un impuls de la creació d'ocupació per segon mes consecutiu. Les llistes d'afiliats han sumat 33.358 treballadors (+0,87%) fins als 3,6 milions, marcant un nou rècord, segons ha informat el Ministeri de Seguretat Social aquest dimarts. L'ocupació ha continuat a l'alça després de l'impuls del febrer (+25.600) i ja compta amb 107.421 empleats més (+3%) que fa un any. En un mes marcat per les tensions financeres internacionals, l'atur també ha registrat una caiguda amb 2.987 treballadors menys (-0,85%) i ha tornat a baixar del llindar dels 350.000 desocupats. A més, s'ha situat en la xifra més baixa del mes des del 2008 al març. En relació al 2022, hi ha 23.185 desocupats menys (-6,24%).

Després del sotrac dels primers mesos d'hivern pel final de la campanya de Nadal, el món del treball acostuma a repuntar al març. Segons els registres del Ministeri de Treball i Economia Social, durant el tercer mes de l'any s'han registrat 348.301 aturats, el total més baix des del 2008 en un mes de març. En aquell moment, hi havia 291.640 persones sense feina apuntades als serveis d'ocupació. De la mateixa manera, les afiliacions han batut un rècord en aquest mes amb 3.637.104 empleats que cotitzen a Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004. L'afiliació ha crescut en aquest mes en els últims quinze anys, a excepció del 2009, en plena crisi financera, i del 2020, just després de l'esclat de la pandèmia de covid. El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al febrer, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb un descens del 2,45% i a Tarragona, on ha baixat un 2,1%. També s'han registrat menys aturats a Lleida (-0,93%) i a Barcelona (-0,43%). L'atur a les comarques gironines baixa un 2,45% el mes de març respecte el mes anterior Si es compara, però, amb els registres del 2022, lidera el descens de l'atur Lleida (-11,8%) i Tarragona (-10,4%). En tercer lloc, se situa Girona (-9%) i, per últim, Barcelona (-3,6%). L'atur baixa en 48.755 persones a l'Estat En l'últim mes, Catalunya ha destruït atur a un ritme inferior a la mitjana estatal, que ha acabat amb un descens de l'1,67%. Amb tot s'ha situat antipenúltima en la llista de comunitats amb més descensos, liderada per les Illes Balears (-4,12%), Cantabria (-3,76%) i Castella i Lleó (-3,44%). A l'Estat, el nombre d'aturats ha registrat un descens de 48.755 persones en comparació amb el febrer i s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions. La caiguda percentual ha sigut de l'1,67%, la més alta en dues dècades al mes de març. "És una dada especialment positiva en un context econòmic internacional d'incertesa, especialment a l'àmbit financer", apunta el Ministeri de Treball. El nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també ha pujat amb 206.410 afiliacions més que al febrer. Amb relació a l'any passat, hi ha 542.049 treballadors més a Espanya. La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social és de 20.376.552 persones, la més elevada de la història d'un mes de març. "El creixement de l'ocupació al març és excepcional i tanca un trimestre en el que s'han sumat 291.477 ocupats, el que suposa la pujada històrica més gran en un primer trimestre", indica al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. Repunt de l'atur de persones sense feina anterior En comparació amb el febrer, el descens de l'atur català s'ha donat a tots els sectors, sobretot als serveis que han concentrat una caiguda de 3.510 treballadors. També ha registrat descensos la construcció (-251) i, en menor mesura, la indústria (-33) i l'agricultura (-23). En canvi, s'han registrat més desocupats sense feina anterior (+830). 450 aturats joves més Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació (57%), i s'han tornat a situar per sota del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (198.749). En els últims 30 dies, les llistes de l'atur han perdut 1.700 dones i 1.200 homes. Entre els més joves, en canvi, l'increment ha sigut de 459 persones. Al març, hi havia un 5,6% menys de dones i un 7% menys d'homes desocupats que el 2022. En canvi, el pes dels joves de menys de 25 anys s'ha mantingut a l'alça amb un augment de l'1,3%, fins als 22.856 aturats. Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el tercer mes del 2023 amb 390 aturats més (+0,5%) que el mes anterior. Un 48% de contractes indefinits Un any després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 48% del total. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any. En aquest mes, doncs, s'han signat 210.440 contractes a Catalunya, un 16% menys que fa un any. En els últims trenta dies també s'ha notat un descens de 25.916 firmes (-14%). Durant el mes de març s'han formalitzat 101.198 contractes indefinits, el que representa un 23,51% més que el mes anterior, un canvi respecte del descens del febrer (-0,6%). D'aquesta manera, el total de contractes s'allunya dels màxims de més de 130.000 firmes indefinides de finals d'estiu. En relació al març del 2022, la contractació indefinida creix (+8,65%) amb 8.055 signatures més, tot i que a un ritme inferior que el mes anterior (+31,1%). Seguint aquesta lògica, els contractes temporals han notat una caiguda del 30,94% en un any, amb 48.942 firmes menys, fins als 109.242 del març. Un 40% de contractes temporals menys La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.315.095 contractes, dels quals 615.674 (46,8%) han estat indefinits. A Espanya s'han signat 101.997 contractes indefinits més que l'any passat (+19,8%). En canvi, els temporals han sigut 699.421, un 39,6% menys. Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest any s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè el percentatge d'afiliats amb contracte temporal retrocedeix fins al mínim històric del 14%. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat ha passat del 53% al 21%. En conjunt, hi ha 2,6 milions d'afiliats més amb contracte indefinit que al desembre del 2021, últim mes abans de l'entrada en vigor de la reforma.