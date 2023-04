Els treballadors de les companyies de transport per carretera Sarbus i La Vallesana iniciaran una vaga indefinida els dimarts i dijous a partir de l'11 d'abril. Els comitès d'empresa han rebutjat la proposta de la direcció per ajornar una setmana la vaga per evitar molèsties als usuaris en el primer dia laborable després de Setmana Santa i allargar el període de negociació. Segons detalla la direcció en un comunicat, durant la primera reunió de mediació celebrada la setmana passada les dues parts van ser capaces d'acostar postures sobre tres dels cinc punts que reclamaven els comitès. "No obstant això, la representació sindical no ha acceptat la pròrroga sol·licitada", detallen.

Davant d'aquesta situació, la direcció ha demanat a la Generalitat uns serveis mínims, especialment en hores punta. Aquest dimarts les parts es tornaran a trobar per intentar arribar a una entesa.