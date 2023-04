Diversos països de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus aliats (OPEP+) han anunciat aquest dilluns retallades en la producció com a "mesura cautelar" per garantir l'estabilitat del mercat. En una reunió telemàtica dels 23 estats que en formen part, països com l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs o Kuwait han acordat reduir la producció en un total d'1,15 milions de barrils diaris. Altres com els Estats Units, també dins l'aliança, s'han mostrat en desacord, argumentant que cal incrementar la producció per reduir preus i afavorir el creixement econòmic en plena guerra d'Ucraïna. La decisió ha elevat el preu de referència del barril de Brent en un 5,3%, dels 79,9 dòlars (73,7 euros) als 84,2 dòlars (77,7 euros).

Rússia, per la seva banda, manté la postura adoptada el novembre passat de reduir la producció en 500.000 barrils diaris almenys fins a finals de 2023. La decisió de Moscou va coincidir amb la sanció per part de la UE de prohibir les compres de petroli rus a partir del desembre passat.