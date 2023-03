Empresari figuerenc. Presideix l'agrupació empresarial fundada el 2007 amb vocació comarcal. L'entitat ha organitzat el tercer Saló dels Oficis de Figueres al costat de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i amb el suport de les administracions públiques i els instituts.

El Saló dels Oficis ha reforçat els seus objectius enguany?

Tots els salons que es fan d’ensenyament estan dedicats als alumnes de quart d’ESO i tenen un enfocament molt directe cap al món universitari. La intenció del Saló dels Oficis de Figueres és, precisament, trencar aquesta dinàmica i demostrar que hi ha altres camins de formació professional reglada. A més a més, aquest any vam decidir, i crec que ha estat un encert, obrir la convocatòria als alumnes de tercer d’ESO, per a començar a fer-los veure que les opcions de futur són molt variades. Amb un sol any, no quedava pòsit per deixar clares les opcions que hi ha.

Podem parlar d’una tercera edició de consolidació?

Crec que sí. Quan vam arrencar, el 2021, ho vam fer en un moment molt difícil, en plena pandèmia i amb el dubte de saber si tindria repercussió, i en va tenir. L’any passat va anar molt bé i ens va fer replantejar la seva ubicació dins del Castell. Per l’any vinent ja estem pensant a organitzar més tallers, els d’enguany han estat un èxit.

Aquest esdeveniment obeeix a les necessitats de personal format per part de les empreses.

Les empreses necessitem talent, gent amb ganes de treballar i que estigui formada. Però les empreses també som una plataforma per ajudar el jovent a crear el futur de tots plegats. Un jove que es quedi a treballar amb nosaltres, que marxi fora per fer-ho o que creï la seva pròpia empresa és el patrimoni humà que ens interessa. Volem que es valori la formació professional i els treballadors formats. Com més gent tinguem formada, més futur tindrem tots.

El Saló té una implicació molt gran d’empreses, no només d’aquelles que ja formen part de la Fundació que vostè presideix.

Efectivament. A part dels patrons fundadors, hi ha quaranta empreses que col·laboren. I en aquest tercer Saló, hem obtingut la participació de cent cinquanta empreses presentant la seva oferta al costat dels instituts que tenen cicles formatius. És molt d’agrair que les empreses hagin volgut ser-hi, perquè tothom té molta feina, però és un esforç que tots tenim clar que hem de fer.

Quins són els perfils professionals més necessaris?

Hi ha una gran mancança d’electricistes, serrallers, fusters, tapissers, mecànics, transportistes... En tots els sectors falta gent, gent formada i capacitada. Quan érem petits sempre sentíem a dir que per ser algú, calia anar a la universitat, i això no és cert. Tenir un ofici és tan digne com ser universitari i, avui, tenir-lo té moltes més sortides.