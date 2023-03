Nascuda a Figueres, d'on recorda els anys viscut amb els seus avis just a sobre de la Joieria Llobet, Flaqué treballa amb els seus fills a Morjana Cosmetiques amb una aventura empresarial on l'alta cosmètica va acompanyada de la sostenibilitat, la naturalitat i l'aposta pel comerç just

Camina elegant, vesteix amb classe i l’envolta una barreja de dona sensible, inquieta i lluitadora. La Milena va néixer a Figueres i fins als nou anys va viure entre la capital altempordanesa, Barcelona i Colera. Guarda bons records de viure a cals «iaios» a sobre la Joieria Llobet. L’olor de les joies, els lluents aparadors i el bon tracte amb la clientela la van modelar fins a ser una empresària del sector de l’alta cosmètica basada en el comerç just, la sostenibilitat i la naturalitat. Qui hi ha darrere de Milena Flaqué com a professional? Soc emprenedora i quan una cosa m’agrada hi confio plenament. M’agrada el tracte personal amb els clients per oferir-los el millor, crec que és la millor manera de créixer junts. La marca Morjana Cosmetiques és el nom d’un corall que les dones berbers regalen a les seves filles, en forma d’arracades o de penjoll, per donar-los bona sort. De fet, l’empresa recupera una cooperativa de dones marroquines, però, per què aquest lligam amb el món berber? He tingut la sort que en la feina sempre he estat envoltada de la família, amb persones compromeses, treballadores, actives, amb una intel·ligència especial, cada una d’elles m’ha deixat la seva valuosa empremta, i m’han ajudat a ser la persona d’ara. Vàrem començar amb la meva mare, l’Elena Llobet, el meu pare, Manel Flaqué, i el meu germà, Carles Flaqué, l’empresa d’aparells mèdics estètics, Ultratone, poc després es van incorporar les meves filles, Milena i Nídía, amb qui va començar l’empresa Morjana Spain, i un temps després es va incorporar el meu fill Nil. Darrere d’una marca comercial, s’hi poden promoure determinats valors. Quins són els que més us enorgulleixen? Morjana la va fundar Smahan Thibaux, una empresària francesa-marroquina, per ajudar una Cooperativa de dones del Marroc. Elles són qui recol·lecten els ingredients en plena natura, per premsar-los en fred i enviar-los al laboratori a França per obtenir actius d’alta cosmètica naturals, respectuosos amb la biologia de la pell, per transformar-la i realçar la seva bellesa. La cosmètica Morjana també inclou en tots els seus productes l’aromateràpia, vol dir que els aromes actuen directament sobre el camp emocional. En quin moment actual es troba? La distribució de Morjana a Espanya es troba actualment en un moment molt intens, entrant a nous hotels, spas i centres de bellesa. Estem apostant moltíssim en la formació. Creiem que és molt important que els professionals coneguin molt bé les propietats i els beneficis dels nostres productes, al mateix temps que oferim massatges que fusionen tècniques mil·lenàries d’Orient amb tècniques més innovadores d’Occident per optimitzar resultats i aconseguir una experiència difícil d’oblidar.