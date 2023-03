El grup Peralada ha tancat el 2022 amb una facturació de més de 20 MEUR, un 10% més que l'any 2019, i preveu créixer fins a superar els 22 MEUR aquest 2023. En aquests moments, Peralada ja exporta el 32% dels vins i caves que elabora i té l'objectiu estratègic de créixer un 60% en vendes a l'exterior en els propers tres anys. Això passaria per enfortir la presència de la marca en països estratègics com els Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Suïssa, Japó i la Xina. Actualment, el 55% de les vendes de Peralada són a Catalunya i el 13% a la resta de l'estat espanyol.

Les xifres coincideixen amb el centenari del celler, que se celebrarà amb una gran festa immersiva al Centre d'Arts Digitals IDEAL Barcelona o la creació d’un dels vins més exclusius que ha elaborat Peralada fins avui: el Vi del Centenari. El grup té la mirada posada en el futur i es fixa com a grans objectius ser referents en sostenibilitat i continuar creixent en "qualitat", passant d'elaborar "vins excel·lents a vins excepcionals que reflecteixin el paisatge i la diversitat del territori empordanès".

Així ho ha anunciat el president i copropietari de Peralada, Javier Suqué en un acte a Barcelona. En aquest camí, el nou celler dissenyat el RCR Arquitectes s'ha convertit en el primer d'Europa a aconseguir el segell LEED Gold, la certificació de sostenibilitat més prestigiosa del món. A més, a partir de 2025, totes les seves vinyes tindran la certificació de cultiu ecològic.

En els pròxims anys, el celler també avançarà en l'extensió de l'agricultura regenerativa i que inclou pràctiques com l'eliminació de tota mena d'herbicides, l'ús de plantes que no erosionen el terreny, entre d'altres.

També s'està treballant en mesures com el rec amb aigua recuperada de depuradora, com ja es fa a la finca Garbet des de fa 25 anys, o el rec semisoterrat, que arriba a les arrels molt abans que el rec aeri i evita el malbaratament, un procés que ja s'utilitza a les vinyes que envolten el nou celler. Davant els signes evidents del canvi climàtic, com l'actual episodi de sequera, Peralada també busca finques situades a més alçada o en zones més humides i estudia varietats que suporten millor les altes temperatures i la falta de pluja.

Les pràctiques sostenibles s'estenen des de la vinya fins al nou celler, amb l'ús de la geotèrmia, el consum eficient d'aigua i electricitat, l'elecció de materials i processos sostenibles, l'aïllament tèrmic i el predomini de la il·luminació natural.

Aquest 2023, Peralada també començarà a embotellar amb ampolles 100gr més lleugeres, de textura rugosa, sostenibles i 100% reciclables, que redueixen la petjada de carboni i el malbaratament de vidre. Els nous vins del celler, l’Amfitrió i l’Obsequi seran els primers a utilitzar la nova ampolla i a llarg termini s’espera que aquest model s’estengui a gran part de la producció. En els propers cinc anys, la companyia té previst posar en marxa més de 200 iniciatives de sostenibilitat, amb l'objectiu que aquest eix sigui un segell d'identitat corporatiu.

Impuls del nou celler

El segon gran objectiu de Peralada és fer un nou salt a través del nou celler, que permet grans millores en la vinificació, com ara fer-la en 188 dipòsits per portar fins a l'extrem la meticulosa selecció de raïm, separat en funció dels diferents sòls de les diverses finques de Peralada.

La millora enològica ja es pot comprovar en els vins joves vinificats en les noves instal·lacions, com Collection, Inspirador i Cigonyes, vins amb més fruita i equilibri, elegants i frescos. Aquesta primavera també sortiran al mercat els primers vins d'alta gamma elaborats al nou celler: Finca Malaveïna 2020, Finca Espolla 2020, un vi molt especial per commemorar el centenari i dos nous vins.

El vi del centenari

El Vi del Centenari és un dels vins de gamma més alta, un vi únic del qual només s'han fet 1000 unitats. Aquesta edició limitada vol ser un tribut al somni visionari d'una família, ara fa cent anys, de recuperar segles de tradició vitivinícola a l’Empordà. S'elabora amb el millor raïm (garnatxa i syrah) de la finca més emblemàtica de Peralada: Garbet, i envelleix 12 mesos en bótes de roure francès i la resta en ampolla.

En línia amb la innovació i experimentació, aquest any també es presentaran l'Amfitrió i l'Obsequi. El primer, vol simbolitzar l'esperit de Peralada i conjuga les varietats autòctones amb les forànies en perfecte equilibri. S’elabora amb garnatxa tinta empordanesa i altres varietats. El segon, un vi blanc icònic elaborat amb garnatxa blanca i cabernet sauvignon, un coupage que Peralada ha ofert als seus més il·lustres hostes, des de Dalí a Josep Pla.

D'altra banda, Peralada també llançarà aquest 2023 el Cava Edició Especial Centenari, un cava que reversiona el primer que es va elaborar al petit celler que es trobava sota el Castell de Peralada, el primer que va utilitzar la família. Una edició que recupera el copatge original del primer cava, amb la millor selecció de macabeu, xarel·lo i parellada, provinent de la vinya de Finca l'Almirall a Castellví de la Marca. Aquest cava de Guarda Superior Reserva té una criança de 18 mesos en ampolla, que li ha permès desenvolupar una fina aroma i mantenir al mateix temps uns lleugers matisos afruitats.

La celebració

Els actes de celebració del centenari de Peralada començaran el proper més de maig amb una exposició i tastos immersius al Centre d'Arts Digitals IDEAL Barcelona. Serà una festa que traslladarà als assistents a Peralada, al seu esperit i a la seva història, a través de diferents espais i experiències amb l’ús de les arts digitals immersives. L'espai concentrarà enologia, gastronomia, art i música durant quatre dies i s’adreçarà a diferents públics. Els dies 6 i 7 estarà obert al públic general amb una entrada de 15 euros.

100 anys d'història

La història de Peralada va començar fa cent anys, quan la família Mateu va comprar el Castell de Peralada i el monestir adjacent i va decidir revitalitzar la llarga tradició vitivinícola de la zona. Els primers vins, elaborats al celler i les caves sota el monestir, van anar enamorant el públic i personatges de renom com Eisenhower o el mateix Dalí.

Als 60, l’èxit del Xampany Rosat Castell de Peralada marcaria una fita històrica, mentre Miquel Mateu i el seu gendre Artur Suqué impulsaven l’expansió de la marca i començaven a comprar finques per tenir vinya pròpia. Als 90, Javier Suqué Mateu, fill d’Artur Suqué, agafa les regnes del negoci, liderant l'expansió i modernització dels vins i caves Peralada, amb una aposta per la qualitat. El mateix any neix el seu primer vi de gamma alta Gran Claustre i, en la mateixa dècada, neixen el primer vi de finca de Peralada, Malaveïna, un dels més emblemàtics del celler, i Garbet, multi premiat i considerat entre els 10 millors vins de Catalunya.

El 2022 marca una nova fita amb la inauguració del nou i innovador celler de Peralada. Avui, el complex de Peralada en el seu conjunt està format pel Castell de Peralada i el Monestir del Carme, amb la seva església i claustre gòtics del segle XIV, el museu del vi i la col·lecció de vidre i ceràmica, la sala Hispano-Suiza, l'excepcional biblioteca, els jardins, l'Hotel Peralada de cinc estrelles, el Wine Spa, el Golf, el prestigiós Festival de Música de Peralada, el Casino Peralada i quatre propostes gastronòmiques: el restaurant Castell Peralada (amb una estrella Michelin), el restaurant L'Olivera, el restaurant Shiro by Paco Pérez i el wine bar gastronòmic Celler 1923, situat en el mateix celler.