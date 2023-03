L'hostaleria de l'Alt Empordà reclama que les administracions els escoltin més i reivindica que es posi el turisme en el centre de totes les polítiques de la comarca. Durant l'acte d'obertura de la tercera jornada de Turisme, que es va dur a terme aquest dilluns a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE), Miquel Gotanegra, va manifestar que "som un sector estratègic i, com a tal, ens mereixem tenir veu i que ens tinguin en compte en la presa de decisions de les qüetions que ens afecten". Gotanegra va insistir que cal "una major col·laboració publicoprivada" i va posar com a exemple a seguir el Compromís Nacional per a un Turisme Responsable impulsat per la Direcció General de Turisme. El president de l'AHAE també va lamentar la "manca d'estratègia política" i, en aquest sentit, es va referir a la implantació de les energies renovables a la comarca que s'està fent, segons va dir, apostant per grans projectes que generaran un gran impacte al territori com el del parc eòlic marí, i va manifestar la gran preocupació del sector turístic en aquesta qüestió.

La jornada, organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà, es va centrar en la digitalització en el turisme com aposta ferma del sector perquè les empreses puguin tenir eines que les ajudin a ser més eficaces i a donar un millor servei als clients. La sessió va comptar amb la participació d'experts, que van exposar casos d'èxit. La cloenda de l'acte va anar a càrrec de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que va remarcar que "les administracions han d'aprendre més del món privat a gestionar els canvis i a ser flexibles" i considera molt important la col·laboració publicoprivada que reclama el president de l'Associació. L'acte també va comptar amb la participació del president de la patronal FOEG, Ernest Plana, que va constatar la importància de la digitalització a les empreses i va demanar a les administracions que "no posin tantes traves" als empresaris i els acompanyin més. La jornada va reunir empresaris i professionals del sector turístic i representants d'administracions. Casos d'èxit A la jornada també es va dur a terme una taula rodona amb la participació de Pol Payet, eCommerce Business Development - Hotels & Tourism Comercia Global Payments-CaixaBank; Meritxell Pérez, Founder & CEO HotelsDot; Toni Mascaró, CEO de eMascaró i Manuel Ortiz, CEO Sequoiasoft. Els ponents van exposar les seves experiències i van destacar la necessitat que les empreses segueixin el camí de la transformació digital per ser competitives. L'objectiu va ser compartir idees i possibles solucions, tant per a les empreses com pel conjunt de la comarca, en la gestió de la digitalització dels recursos turístics. Els ponents van coincidir a destacar que la digitalització és la clau per tenir una oferta de màxima qualitat i sostenible i també van remarcar la necessitat que hi ha de formació en aquest àmbit, de tenir unes bones infraestructures i la importància de saber treure tot el potencial de les eines tecnològiques, fidelitzar els clients i fer una millor utilització de les dades. La sessió d'aquest dilluns ha conclòs el cicle de jornades organitzades des de l'AHAE per debatre sobre els reptes del turisme a la comarca que també ha inclós una sessió sobre sostenibilitat, al gener, i un altre sobre desestacionalització, el novembre passat.