El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat en la darrera sessió plenària una moció en què insta al Govern de la Generalitat a revisar el finançament i el marc jurídic dels serveis que es presten des dels Consells. Uns serveis que precisament estan delegats per part de la mateixa Generalitat o pels municipis de la comarca. Alhora, també demana que els Consells Comarcals puguin participar directament en els tributs de l’Estat i de la Generalitat, que puguin ser beneficiaris de les convocatòries dels Fons Europeus per ajudar, sobretot, als municipis amb menys estructura i recursos.

Aquestes sol·licituds venen degudes al dèficit estructural de finançament que pateixen des del seu inici. Amb els anys, els Consells han esdevingut l’espai idoni per a compartir, mancomunar i concertar polítiques públiques entre Ajuntaments, i també per la delegació de competències del Govern de la Generalitat per a la prestació de determinats serveis bàsics, especialment per als municipis amb menys recursos. Amb la consolidació de més serveis i les darreres crisis viscudes com la pandèmia o la pujada de preus donen com a resultat que els Consells Comarcals siguin l’administració amb més precarietat, perquè no poden garantir la consolidació i la continuïtat dels serveis que presta mitjançant un adequat finançament.

Aquesta necessitat es va evidenciar en una enquesta que va dur a terme el Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis, format per tots els Consells Comarcals de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran. En aquesta enquesta es va posar de manifest l’infrafinançament que pateixen els Consells Comarcals i la dificultat per garantir l’activitat estructural i les despeses indirectes de la prestació de serveis.

Per tot plegat, com a solució immediata mentre no s’aprovi la nova Llei de Governs i Finances Locals, s’insta al Govern de la Generalitat a la creació d’un fons complementari al Fons de Cooperació Local, que doti de suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que presta.