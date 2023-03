El butà és un element de consum de primera necessitaten moltes llars d’Espanya i és un dels productes que s’han vist més afectats per la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica, que ha provocat un increment dels preus d’aquest recurs energètic.

Per afrontar aquesta crisi, el juny de l’any passat el Govern espanyol va fixar el seu preu en 19,55 euros per protegir els consumidors de butà de la imminent inflació. Amb el nou preu se superava el preu màxim històric de 17,50 euros (per bombona) que es va registrar per última vegada el 2013 i el 2014. Fa un any, la bombona de butà costava 16,13 euros i fins i tot el 2009 va arribar a costar només 10,50 euros.

Preu límit

Les revisions del preu de la bombona de butà són bimensuals i es fan oficials a través del BOE, el tercer dimarts del mes en què s’aplica el canvi del preu en qüestió. Així doncs, la pròxima revisió serà aproximadament el 21 de març, sempre per resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines.Repsol, Cepsa i altres companyies espanyoles que comercialitzen el butà estan d’acord amb el compliment de les tarifes: l’envàs de 12,5 quilos no podrà superar en cap moment els 18,55 euros.

Això sí, el Govern espayol ha establert un nou límit per al preud’aquest producte que consisteix alimitar al 5% la revisió del preu. Això significa que l’excés o defecte de preu per a la seva aplicació s’acumularà per a posteriors revisions. Per això mateix, fins al juny vinent, el preu d’una bombona no podrà superar els 18,55 euros. Aquesta mesura té com a principal objectiu fer front a la inflació.