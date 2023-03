Fa tot just uns dies, la cadena de supermercats Alcampo va fer oficial la compra d'establiments del Grup Dia. L’anunci es va fer efectiu a través d’un comunicat emès després que la filial del grup francès Auchan rebés la ‘llum verda’ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Tot i que la compra inicial prevista era d’un total 235 botigues, la xifra final s’ha reduït 11 ‘súpers’. L’operació sumarà una superfície de vendes aproximada de 170.000 metres quadrats i comportarà la integració progressiva de més de 3.300 empleats des dels pròxims dies fins a finals de juliol.

Traspassos per província

Tal com recull el portal España Diario, els supermercats que deixaran de pertànyer al Grup Dia estan distribuïts per diferents parts del país, per la qual cosa s’han recollit tots en una llista classificant per províncies.

Així doncs, els ‘súpers’ traspassats seran els següents: dos d’Osca, quatre de Terol, 33 de Saragossa, 29 d’Astúries, cinc de Cantàbria, dos de Guadalajara, dos d’Àvila, 13 de Burgos, 11 de Lleó, cinc de Palència, 14 de Salamanca, dos de Sòria, 11 de Valladolid, sis de Zamora, tres de Biscaia, nou de Guipúscoa, vuit de la Corunya, quatre de Lugo, tres d’Ourense, set de Pontevedra, dos de Navarra i 40 de tota la Comunitat de Madrid.