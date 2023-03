La cistella de la compra experimenta des de fa mesos una pujada de preus molt difícil de contenir. Un augment que encareix enormement la vida quotidiana, ja que els aliments que més pugen el seu valor solen ser els de primera necessitat (hortalisses, ous, llet...).

En els últims temps, els supermercats Mercadona es troben en l'ull de l'huracà en un context d'inflació i pèrdua de poder adquisitiu en els consumidors. A més, ha estat el mateix Juan Roig el que ha assegurat que els preus "han pujat una burrada, però no fer-ho hauria estat un desastre". Amb tot, ha advocat per "perseguir" una baixada dels costos amb la finalitat d'abaratir els preus de venda al públic (PVP). I ha assegurat estar molt preocupat per l'augment dels preus perquè afecta més les rendes més baixes.

Crítiques per part de clients

Les crítiques ara ja s'han sumat a les pujades de preus que experimenten de manera abismal alguns productes de Mercadona. A les dures i controvertides crítiques per part de sectors polítics, se sumen també les d'alguns clients, que veuen com els preus dels productes s'estan disparant.

La denúncia a xarxes d'un usuari de Twitter

Un usuari des de Twitter mostra una fotografia de dues de les seves factures en Mercadona, corresponents a dues compres que va realitzar amb tan sols tres dies de diferència en el mateix supermercat Mercadona. A més, exposa la foto de tots dos tiquets de compra perquè es pugui comprovar la direcció, data i producte del qual parla.

Tal com podem apreciar, després de només tres dies els 5 quilos de taronges havien passat de costar 4,35 euros a incrementar-se fins als 5,75 euros. Això suposa una pujada d'1,40 euros. "Algú pot explicar això? Fins quan aguantarem?", es pregunta l'usuari. Tot això malgrat que l'IVA de les fruites és del 0% des del mes de gener passat.

Aquest tuit s'ha comentat molt a les xarxes socials i han estat diverses les persones que s'han unit a comentar el fenomen. Entre els comentaris de la publicació tenim a un proveïdor que es queixa d'haver venut les taronges a un preu molt més baix al qual després venen el producte, sobretot en les grans superfícies.

També resulta cridanera la resposta d'un distribuïdor de fruites, que mostra un albarà demostrant que fa uns dies ell va vendre bosses de taronges a 2,22 euros després d'haver-les comprat a agricultures i haver pagat les corresponents comissions, etc. Això fa que la gent es pregunti encara més on pararà tots els diners de diferència.