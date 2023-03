Llançà ja compta amb els primers 4 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics del municipi. Ho ha fet possible l'empresa Endesa X Way, la nova línia de negoci d’Endesa dedicada exclusivament la mobilitat elèctrica, gràcies a un acord signat amb l’Ajuntament de Llançà i que obre la possibilitat de carregar cotxes elèctrics a la via pública sense necessitat de tenir un garatge privat i carregador propi, de manera que es democratitza l’accés a la recàrrega.

Endesa X Way ha instal·lat 2 carregadors que ja estan operatius i connectats a la xarxa elèctrica en 2 ubicacions diferents, allunyades l’una de l’altra i de tecnologies diferents amb l’objectiu que l’usuari pugui triar en funció de les seves necessitats de recàrrega. En concret, a l’avinguda Pau Casals, a prop de port, s’ha instal·lat un carregador ràpid a 60 kW que permet alimentar dos vehicles de manera simultània i que puguin carregar la bateria per a 100 quilòmetres d’autonomia entre 15 i 30 minuts.

A la plaça de les Esplanes, més propera al casc antic del municipi, s’ha instal·lat un equip semiràpid a 22 kW que també permet connectar dos vehicles alhora, en aquest cas amb un temps mig d’entre 45 minuts i 1 hora de recàrrega per poder circular durant 100 quilòmetres, més pensat per aquelles persones que tinguin pensada fer una visita més llarga a la població i a tots els seus atractius turístics. A més a més, tots ells són carregadors universals amb els estàndards europeus de manera que serveixen per a qualsevol model de vehicle elèctric.

Pol Olivella, de Desenvolupament d’infraestructura de vehicle elèctric a Endesa X Way, destaca que “Llançà és un municipi estratègic per seguir facilitant i promovent la mobilitat elèctrica i sostenible. Està molt a prop de la frontera amb França per la N-260 i enllaça Figueres amb l'inici del Golf de Lleó francès. A més, els dos punts de recàrrega ràpids (60kW) que hem posat en servei aquí a Llançà són els primers del tram nord de la Costa Brava des de l'Escala, on hi tenim 2 equips, i completen la oferta de la zona propera al Cap de Creus juntament amb els punts que tenim operatius a Cadaqués. Esperem que tinguin una bona acollida i resultin molt útils per a tots aquells que es desplacin amb vehicle elèctric, siguin residents o visitants”.

Núria Escarpanter, alcaldessa de Llançà, ha apuntat que “valorem molt positivament que per fi a Llançà es disposi d'un servei d'aquest tipus tan necessari i que aquests estiguin repartits en els nuclis més importants del poble: Port i Vila. Pensem que tant per la gent del poble com pels nostres visitants, serà quelcom molt ben rebut i que se'n farà molt d'ús”. També afegeix que no descarta “seguir en converses per anar ampliant els llocs de futurs carregadors per a cotxes elèctrics en altres zones de Llançà”.

Els usuaris de vehicle elèctric podran realitzar les recàrregues dels seus cotxes d’una manera molt senzilla amb l’aplicació per a mòbils d’Endesa X Way. Es tracta d’una plataforma digital on els usuaris poden localitzar l’estació de recàrrega, conèixer el seu estat, i, fins i tot, abonar les recàrregues amb la seva targeta de crèdit.

Desplegament de xarxa de recàrrega d’ús públic

Endesa X Way té l'objectiu d'ampliar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i desenvolupar tecnologies avançades de recàrrega i solucions flexibles per satisfer les necessitats de tots els clients. Actualment, en el cas concret de l’Alt Empordà, Endesa X Way ja compta amb 38 punts de recàrrega en municipis com Figueres, la Jonquera, Vilamalla, Llers, l’Escala, Colera o Cadaqués, entre d’altres, a més dels 4 nous de Llançà.