Un 'rider' és com es coneix en l’argot del gremi un repartidor que dona servei per a empreses com Glovo, Deliveroo, Stuart o UberEats. Oficialment és un treballador per compte propi que ven els seus serveis a aquestes companyies mitjançant un contracte de col·laboració. El mètode més habitual entre els 'riders' a l’hora de prestar els seus serveis és la bicicleta o, si no, la moto, tot i que en la seva condició d’autònoms són lliures d’escollir qualsevol format, des d’un cotxe, una furgoneta o fins i tot a peu. Cobren per comanda entre quatre i sis euros bruts en empreses com Glovo o Deliveroo, tot i que d’aquests diners s’han de descomptar les quotes a la Seguretat Social, que han d’abonar ells mateixos, a més de l’assegurança privada que la majoria d’empreses els obliga a contractar.

Els repartidors s’organitzen laboralment a través d’una aplicació mòbil; l’'smartphone' del qual també s’han de costejar ells mateixos, així com les dades necessàries per mantenir-se connectats. Els ‘col·laboradors’ s’apunten amb temps a les franges horàries que prefereixen repartir, sent assignades aquestes per l’algoritme de l’aplicació segons la puntuació que els clients finals els donin. I segons un estudi de CCOO de Catalunya publicat el juliol del 2018, més d’un de cada tres autònoms que es dediquen a l’economia de plataformes treballa més de 40 hores a la setmana.

Al ser treballadors per compte propi, tampoc tenen l’obligació de pedalar per a la mateixa empresa, tot i que en la gran majoria d’aquestes el repartidor firma unes condicions que l’acrediten com a treballador autònom econòmicament dependent (TRADE), és a dir, que malgrat ser autònom reconeix que el 75% dels seus ingressos provenen del mateix pagador. En aquest sentit, els repartidors de, per exemple, Glovo no tenen l’obligació de repartir amb les motxilles distintives de la marca i podrien fer-ho amb qualsevol recipient que els permetés repartir el paquet en condicions òptimes. També podrien repartir una comanda de, per exemple, Deliveroo, amb la motxilla d’una de la competència.

Model en dubte

És en aquesta flexibilitat d’horaris i mètodes de treball en què es recolzen les diferents companyies –de les grans, únicament JustEat opera amb treballadors assalariats– per considerar autònoms els seus col·laboradors. Glovo, la més gran a Espanya, afirma treballar amb entorn de 5.000 en tot el país i Deliveroo, la segona, amb uns 1.000. No obstant, existeix actualment una batalla legal entorn del model empresarial en el qual se sustenten aquestes empreses, ja que Inspecció de Treball s’ha pronunciat, fins ara, de manera unànime contra Glovo i Deliveroo. L’organisme ha considerat que a Barcelona, Madrid, València i Saragossa la seva relació és més pròpia d’un assalariat.

Tot això no és fútil per a les arques de la Seguretat Social, ja que les cotitzacions que paga un repartidor sent autònom són sensiblement inferiors a les que pagaria un treballador sota el conveni col·lectiu d’hostaleria. L’UGT va realitzar recentment un càlcul segons el que va xifrar que Hisenda deixa d’ingressar anualment 93 milions d’euros amb aquestes empreses operant sota aquest model.