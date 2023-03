La llet és un d'aquests productes que mai hauria de faltar en una casa. És un producte d'allò més complet per la seva mescla de proteïnes, greixos, minerals, vitamines i lactosa, és per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut analitzar la més consumida, la semidesnatada. Per a això ha estudiat la qualitat de 38 marques diferents que estan a la venda en els supermercats. D'elles, la immensa majoria són de qualitat i preu molt competitiu, la diferència radica en el processament i la degustació. Per això, només 7 de les marques estudiades poden qualificar com molt bones, mentre que unes altres presenten certs defectes que afecten la qualitat però no a la seguretat per al consumidor.

La llet fresca és un aliment bàsic que s'ha utilitzat durant segles per a alimentar a les persones i animals. Malgrat els seus molts beneficis, també hi ha desavantatges importants que han de ser considerades a l'hora d'escollir si consumir llet fresca o no. Per a l'OCU la llet semidesnatada que s'emporta el gran premi és la de Mercadona, amb la marca Hacendado. Està fabricada per Naturleite, proveïdora de llet per a Hisendat, una empresa establerta a Lugo i que ha aconseguit produir la millor llet del mercat.