La pandèmia del coronavirus ha obligat a canviar molts processos i maneres d'actuar. També en el que té a veure amb la #ITV. La Inspecció Tècnica de Vehicles s'ha convertit en els últims anys en un gran maldecap per als qui han de passar-la. Però també és una garantia de seguretat. No en va centenars de milers d'espanyols admeten que no duen a terme un bon manteniment del seu vehicle (més els particulars que els d'empresa) fins que arriba el moment de rendir comptes amb la ITV.

Els treballadors dels diferents serveis d'aquesta mena d'inspecció que realitzen la seva labor en instal·lacions repartides per tota Espanya pertanyen normalment a signatures subcontractades que actuen, això sí, seguint els designis que marca en aquest cas la Direcció General de Trànsit que és la que diu quins aspectes del cotxe en qüestió són els que s'han de mirar o cada quant temps té un vehicle en particular que passar la ITV.

Fa dos anys el govern va arribar a paralitzar les inspeccions com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus. Centenars de conductors van haver d'ajornar la #ITV obligats pel confinament i per les restriccions a la mobilitat que es van imposar en tota Espanya. Això va generar posteriorment que es generessin importants retards. Hi havia clients que arribaven a demanar una cita per a passar la #ITV amb mesos d'antelació i no aconseguien obtenir-la fins que ja havia caducat el moment de renovar aquest permís de circulació.

El cas és que les estacions com a tal han hagut també d'adaptar els seus protocols anti covid per a protegir als seus treballadors de contagis. De fet des de fa diverses setmanes els empleats d'aquesta mena d'instal·lacions de ITV ja no entren dins dels cotxes per a mirar, per exemple, si funcionen bé els cinturons. Aquests operaris obliguen ara al conductor a #desplaçar dins de l'habitacle i a tirar amb força tant dels cinturons davanters com dels darreres per a veure si estan funcionant amb normalitat. Alguna cosa que fins avui no era habitual perquè s'entenia que era el treballador el que havia d'entrar dins dels vehicles per a comprovar-lo amb les seves pròpies mans. Tot sigui, això sí, per protegir la vida i la salut d'aquests empleats que també estan exposats al virus per haver de tractar cada dia amb centenars de persones diferents. Tota mesura de seguretat en aquest sentit sembla poca per a cuidar de la salut.