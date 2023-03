Renfe farà canvis en l'alta velocitat i els trens Avlo –la línia de baix cost- faran parada a totes les estacions. L'operadora ha matisat les declaracions del nou president de Renfe, Raül Blanco, a El País i ha remarcat que la nova estratègia no modificarà les freqüències de pas de l'AVE per les parades que ho fa actualment. És a dir, continuaran parant a Tarragona i a Lleida per fer el corredor Barcelona-Madrid. Els canvis impliquen afegir parades d'Avlo i augmentar-ne la freqüència amb l'objectiu de competir amb Ouigo i Iryo, que han entrat recentment al mercat. En un futur l'operadora també estudia la possibilitat d'afegir AVE directes –Barcelona –Madrid, per exemple, sense parades intermèdies- per oferir trajectes en menys temps.

Fins al moment es desconeix quan entraran en vigor els canvis. Blanco també ha avançat que l'objectiu és introduir el servei Avlo a tots els corredors on opera actualment l'AVE.