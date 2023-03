Els promotors del Parc Tramuntana reclamen a l'Estat que, a l'hora de definir els criteris per al futur parc eòlic marí al golf de Roses, prioritzi que la "línia d'evacuació", és a dir, la connexió entre la plataforma i la subestació elèctrica de Santa Llogaia d'Àlguema, sigui soterrada en tot el traçat.

Sostenen que és l'opció amb menys impacte, tot i que també és més car que aixecar una línia aèria. Per això, demanen que sigui un "requisit tècnic". Un cop aprovats els POEM, els promotors afirmen que el 2023 és "clau" per a l'eòlica marina, tant per definir projectes com per impulsar recerca. L'enginyer Sergi Ametller ha subratllat que estan "molt interessats" en participar en el parc experimental que promou la Generalitat.