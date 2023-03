Després de més de dos anys d’espera, la Generalitat ha publicat la convocatòria de l’oferta per entrar a formar part del cos de Bombers de la Generalitat. En concret, l’any 2022 es llançaran 250 places més a fi de sumar un total de 1.000 nous bombers i així complir l’últim acord laboral del cos.

La nova convocatòria, a més de les 250 places, porta canvis importants que afectaran en les pròximes proves. El més destacat és que totes les proves es plantejaran en català. A més, hi haurà una nova prova d’oficis i l’ordre de les proves canviarà.Però independentment de quin sigui el nombre de places ofertes a Catalunya, el cert és que hi haurà nombrosos aspirants a cobrir les 250 places.

La professió de bomber és una de les que demanda més sacrifici en les proves físiques d’accés i també durant el desenvolupament de la tasca. És per això que també és una de les millors pagades.

Rangs en funció del càrrec

Dins del mateix cos de bombers hi ha diferents rangs o professions, de manera que es cobra en funció del lloc que s’exerceix, però també en funció d’on es treballa. I també depèn de la comunitat autònoma en la qual s’exerceixi, com succeeix amb metges, professors de secundària o policies nacionals, per exemple.

L’Escala Bàsica del cos de bombers és l’inici per a tot aquell que desitgi ser bomber. Però en general, el sou mitjà se situa entre els 29.000 i els 45.000 euros bruts anuals distribuïts en 14 pagues, és a dir que el sou mensual s’ubicaria entre una mica més dels 2.000 i una mica menys dels 3.200 euros.A partir d’allà, cal dir que els que menys cobren són els que treballen a Catalunya. Segons informes de la Generalitat, el sou mensual d’un bomber s’ubica entre els 2.000 i 3.000 euros mensuals, que es cobren en 14 pagues.

Quant a Madrid, sembla que el sou és una mica major, amb un sou mitjà d’uns 40.487,38 euros bruts anuals, és a dir una mitjana d’uns 2.890 euros bruts al mes, mentre que un cap de grup cobrarà uns 44.036 euros bruts anuals, uns 3.140 euros mensuals.

Navarra, la que millor paga

A Navarra és on el sou dels bombers és més gran. En aquesta comunitat autònoma els bombers cap o inspectors cobrarien un sou mitjà d’uns 46.000 euros bruts anuals (per unes 1.657 hores treballades durant l’any), és a dir, un sou d’uns 3.285 euros mensuals, mentre que un bomber base estaria entorn dels 3.000 euros mensuals.

A tot això cal sumar-hi complements per productivitat, lloc de residència o altres conceptes variables, com més dedicació o hores extres o no programables, les quals tenen diferents valors en funció del grau del bomber dins del cos.

Hores extres i jubilació

Quant a les hores extres, els bombers poden cobrar una mitjana d’entre els 20 i els 25 euros per hora extra realitzada, en funció del lloc que ocupin. I dins hi hauria també les hores extraordinàries previsibles o programables, que s’ubiquen entre els 16 i els 21 euros per hora, depenent també del càrrec que s’ocupi.

A més del que s’ha esmentat, dins del sou o salari dels bombers, entren també els triennis per antiguitat, que es paguen cada tres anys i que se solen establir a partir del lloc que s’ocupi dins del cos bombers, i també s’han de sumar els anomenats complements especials per productivitat. Finalment, els bombers tenen accés a una jubilació anticipada a causa de la seva activitat professional a partir dels 59 anys, en cas d’acreditar 35 anys o més de cotització efectiva com a bomber.