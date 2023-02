Nou rècord històric de viatgers que van fer nit en hotels gironins en un mes de gener. Segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el primer mes de l’any hi van passar 122.444 persones, un 9,7% més que el gener de l’any passat. Aquests turistes van fer un total de 441.095 pernoctacions, un 17,6% més que fa un any, i que també suposa la xifra més elevada del primer mes de l’any en la sèrie històrica de l’INE.

D’altra banda, els indicadors de rendibilitat del sector hoteler mostren que el preu mig de les habitacions d’hotel a Girona es va situar al gener en 69,6 euros, el més baix de les quatre províncies catalanes, i només un 1% per sobre els preus de fa un any. Les habitacions més cares es troben a la Barcelona, amb un preu per nit que frega els 100 euros de mitjana i un creixement anual del 29,5%. Al gener, l’Índex de Preus Hotelers (IPH) a Catalunya va registrar un augment interanual del 16,9%, per sobre de la mitjana estatal, que va ser del 10,9%. La tarifa mitjana diària dels hotels catalans va ser de 93,98 euros; mentre que a l’Estat va augmentar fins a 95,4 euros. En el primer mes de l’any fins a 966.403 turistes van allotjar-se en hotels de Catalunya, un 5,1% menys que el gener del 2020, quan es va superar milió (1.017.702). En comparació amb el 2022, quan van arribar 649.122 turistes, la xifra ha augmentat un 48,9%. Pel que fa a pernoctacions, se’n van registrar 2,25 milions, mentre que fa tres anys van ser 2,27. Els preus dels hotels van ser un 16,9% més alts que fa un any, el segon augment més alt de l’Estat per darrere de la Comunitat de Madrid (17,3%). Al conjunt de l’Estat, al gener van arribar 5,3 milions de turistes, un 3,56% menys que el 2020 –aleshores van ser 5,57 milions-; i es van registrar més de 15,5 milions de pernoctacions, un 46,4% més que l’any passat, quan n’hi va haver 10,5 milions. La xifra també va ser lleugerament inferior als nivells d’abans de la covid-19. Catalunya va situar-se al gener com la segona comunitat més visitada de l’Estat només superada per les Canàries. Promoció Cultural a Madrid El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, la Fundació Gala - Salvador Dalí i el Grup Peralada han organitzat una acció promocional a Madrid, aprofitant l’exposició immersiva «Desafío Dalí» que es pot veure fins al 7 de març. L’acció té per objectiu presentar, a una vintena de periodistes i prescriptors de cultura i turisme de mitjans espanyols, les novetats en l’oferta turística gironina, els nous projectes expositius de la Fundació Dalí, i la programació de la primera edició Festival de Pasqua del Festival de Peralada. Impuls a les energies renovables L’Associació de Càmpings de Girona, la FOEG i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona s’han reunit amb els responsables d’Acció Climàtica per impulsar les energies verdes a la demarcació per mitjà de les accions que es duen a terme des del sector empresarial. Una de les conclusions de la reunió va ser que s’organitzaran unes jornades d’informació i formació adreçades al sector empresarial per difondre tots els detalls de les actuals convocatòries, tràmits i subvencions.