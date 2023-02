El programa Accelera Pime i l’oficina Accelera Pime Rural (OAP-Rural) ja estan plenament en marxa a l’Alt Empordà. Un tècnic contractat per la Diputació de Girona, a través del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, ha començat a treballar arreu de la comarca amb l’objectiu d’impulsar la digitalització de les petites i mitjanes empreses i del sector dels autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Les tasques d’assessorament personalitzat són gratuïtes i poden proporcionar solucions tecnològiques molt útils per a les empreses que tenen la intenció de potenciar l’ús d’eines digitals. El tècnic té un àmbit territorial definit i, a partir d’aquí, va atenent in situ o en línia les empreses interessades per informar-les sobre les ajudes i solucions disponibles, així com fer-los el diagnòstic de la maduresa digital del seu negoci. Les pimes i els autònoms poden contactar-hi a través del correu electrònic irodriguez@ddgi.cat.

Aquest programa compta amb vuit espais físics a les comarques gironines, en el cas de l’Alt Empordà, la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i amb un espai virtual amb continguts en l’àmbit de la digitalització (www.ddgi.cat/accelerapime/). En aquest lloc web es poden trobar les formacions que es realitzaran. A dia d’avui, es troba el seminari de “ciberseguretat, com evitar el robatori de dades en el vostre negoci”, que s’impartirà el dia 10 de març a les 10 del matí a Ca l'Anita de Roses. En aquest mateix espai també es publicaran jornades de treball en xarxa (networking), o tallers i xerrades organitzades en el marc d’aquest programa, que té una durada prevista de dos anys.

Les oficines Acelera Pyme, que s’han posat en funcionament a tot Espanya per mitjà de Red.es, entitat pública adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compten amb un pressupost global de 23,8 milions d’euros, dels quals Red.es aportarà fins al 80 % del pressupost subvencionable, i les entitats beneficiàries, la resta.

Les actuacions estan finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU, en el marc de l’Agenda España Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025. La quarta mesura de l’eix d’actuació d’aquest Pla («Digitalització bàsica per a les pimes») inclou la creació d’una xarxa d’oficines Acelera Pyme.

El Kit Digital

D’entrada, el procés de digitalització pot requerir d’una inversió inicial. Per aquest motiu, el tècnic de l’oficina Accelera Pime Rural acompanya l’empresa en el procés de sol·licitud del Kit Digital. Es tracta d’un programa de subvencions adreçat a les pimes de fins a 49 treballadors, microempreses i autònoms de qualsevol sector per facilitar la implantació de solucions digitals, com la renovació o la creació d’un lloc web, la creació d’una botiga en línia, la gestió de xarxes socials o la potenciació de la ciberseguretat (antivirus).

El projecte té un pressupost global de 573.135,45 euros, la majoria dels quals arriben a través dels fons Next Generation (410.000 euros). La resta (163.135,45 euros) els aporta la Diputació de Girona.