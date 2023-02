Comprar un habitatge de nova construcció a la ciutat de Girona el 2022 ha estat un 1,3% més car que l'any anterior i el preu, de mitjana, s'ha quedat en 317.558 euros. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), en el cas dels habitatges unifamiliars, només s'ha construït una casa nova en aquest últim any a la capital amb un preu de 695.000 euros. A més, els pisos de nova construcció tenen un 3,9% més metres quadrats que el 2021. Pel que fa a la demarcació, Roses és el municipi amb el preu per metre quadrat útil més car amb 6.398€. El segueix Platja d'Aro amb 5.793 € i Lloret de Mar amb 5.761€. Per contra, les ciutats més baixes són Figueres (1.572€) i la Bisbal d'Empordà (1.542€).

Segons l'estudi de l'Oferta d'Habitatge de Nova Construcció a Catalunya, que ha elaborat l'APCE, el preu per metre quadrat útil de mitjana a la demarcació es va situar en els 4.684 euros. Girona queda per darrera de Barcelona a nivell de preu per metre quadrat. Les dades d'aquest estudi surten de l'anàlisi dels principals municipis de la demarcació. Aquestes xifres revelen que la mitjana dels pisos de nova construcció a la demarcació són de 82,5 metres quadrats.

Roses és el municipi més car amb un preu de 6.398 €/m2.

A la ciutat de Girona, durant el 2022 comprar un habitatge d'obra nova ha costat, de mitjana, 317.558 euros. Es tracta d'un 1,3% més que l'any anterior. Per contra, també ha crescut el nombre de metres quadrats que tenen els pisos. De mitjana, les noves construccions d'habitatges plurifamiliars tenen 86,3 metres quadrats, un 3,9% més que el 2021. Pel que fa a les cases, a la capital gironina només s'ha construït una casa nova en el 2022. Tenia 200 metres quadrats i el preu ha estat de 695.000 euros.

Entre els municipis amb un preu més baix està Figueres.

Pel que fa a la demarcació gironina, un 82% dels habitatges que es construeixen nous tenen aire condicionat i un 78,1% placa d'inducció. A més, el 44% de blocs de pisos nous compten amb una piscina comunitària. Es tracta de xifres superiors a la resta de demarcacions catalanes segons indica el president de l'APCE a les comarques gironines.

Roses lidera el preu per m2

Dins dels municipis analitzats a l'estudi, la zona de la Costa Brava Nord és on hi ha els preus per metre quadrat més alts de tota la demarcació. De fet, aquesta zona compta amb un preu de 5.742 euros per metre quadrat útil. Roses és el municipi més car amb un preu de 6.398 €/m2. En segon lloc, hi ha Platja d'Aro amb 5.793 €/m2 i en tercera posició, Lloret de Mar amb 5.761 €/m2. Per contra, els municipis amb un preu més baix són Figueres (1.572€) i la Bisbal d'Empordà (1.542€).

De fet, l'APCE remarca la diferència de preus que hi ha entre les zones de costa i l'interior i muntanya. En el sector de muntanya, el preu per metre quadrat útil és de 3.517 euros. Els habitatges, però, tenen 127,2 m2 de mitjana i el preu s'enfila als 444.792.

Per altra banda, des de l'associació de promotors demanen a les administracions que accelerin els tràmits per construir habitatge protegit, ja que la gran majoria de pisos construïts en els últims anys són a càrrec dels privats.