Les exportacions gironines han crescut un 21% durant el 2022, tanquen l'any assolint un nou rècord històric i superen els 7.700 milions d'euros (MEUR). Sobretot, aquest increment s'explica pel bon comportament que registren dos dels sectors motor de l'economia gironina. Per una banda l'agroalimentari (amb les càrnies al capdavant) i per l'altra, el químic. En global, aquests dos sectors han acaparat més del 60% de les exportacions gironines (4.670 MEUR).

Pel que fa a destins, allà on han pujat més les vendes és a països propers de la Unió Europea (encapçalats per França). La Xina se situa en cinquè lloc, però el fre que va aplicar en compres de porcí es deixa notar, perquè durant l'any passat s'hi ha acabat exportant menys que el 2021.

Embranzida exterior i velocitat de creuer. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les exportacions gironines tanquen un altre any històric. Durant el 2022, les vendes a l'exterior que han fet les empreses de la demarcació s'han impulsat un 21,2%. I de retruc, això es tradueix en un nou rècord de vendes. En concret, fins a 7.785,5 MEUR.

De l'estadística anual en destaquen, sobretot, les dades de les càrnies. Tant per volum, com pel pes que té el sector en el mercat exterior de la demarcació.

Tot i que durant aquest any el clúster s'ha vist afectat pel fre en la compra de porcí que ha aplicat la Xina, les seves firmes tanquen el 2022 fregant els 2.000 MEUR en exportacions. En concret, entre gener i desembre les càrnies gironines han exportat canals i despulles per valor de 1.943,75 MEUR (cosa que representa més d'un 10% més en comparació amb el 2021, quan van ser 1.757,68 MEUR).

I si dins l'agroalimentari el pes rellevant el tenen les càrnies, en el cas del químic això es trasllada a les farmacèutiques. Segons recullen les dades del Ministeri, durant l'any passat les empreses gironines del sector van exportar per valor de 537,8 MEUR. I en aquest cas, si la xifra es compara amb la del 2021, el creixement arriba a ser de fins al 21,5% (perquè aleshores, les farmacèutiques gironines van exportar productes per valor de 442,43 MEUR).

En paral·lel, les xifres que registren aquests dos sectors també es traslladen a l'altre que és motor de l'economia gironina: el dels fabricants de maquinària. Durant el 2022, les seves empreses van fer exportacions per valor de 561,5 MEUR, creixent lleugerament en comparació amb l'any anterior (quan havien estat 549,94 MEUR).

Al desembre, un 30% més

Més enllà de les xifres globals de l'any, l'estadística del Ministeri també recull quin comportament va tenir el sector exterior durant el desembre. En aquest cas, les exportacions gironines van créixer un 30%, situant-se en 635,5 MEUR.

En percentatges, aquell sector que es va impulsar més van ser les químiques (que van créixer un 48,1% fins als 115,5 MEUR). I en quantitat, de nou, l'agroalimentari és el que va acaparar les vendes, exportant productes per valor de 287,1 MEUR (un 31,2% més en comparació amb el desembre del 2021).

França i la UE, al capdavant

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Durant el 2022, les empreses de la demarcació hi han fet vendes per valor de 1.915,44 MEUR. Una xifra que, en comparació amb l'any anterior, arriba a superar en un 21% les exportacions que s'hi havien fet (1.578,15 MEUR).

A aquest mercat, tot i que ja a més distància, el segueixen els d'Itàlia (597,64 MEUR), Alemanya (565,75 MEUR) i Portugal (515,42). En comparació amb el 2021, tots aquests mercats han importat més productes procedents de les comarques gironines.

No passa el mateix, però, amb el cinquè destí: la Xina. Perquè, en aquest cas, el fre que va aplicar en la compra de porcí, i les restriccions a les fronteres, s'han traduït en un descens dels productes -sobretot, carn- que hi van arribar per part de les empreses de la demarcació. En total, durant l'any passat s'hi va exportar per valor de 471 MEUR, un 27,5% menys en comparació amb el 2021 (650,42 MEUR).

Per darrere del gegant asiàtic, en sisè lloc, s'hi situa el Regne Unit. I aquí, les dades anuals permeten veure com, malgrat el 'Brexit', les exportacions gironines s'han mantingut. Fins i tot, creixent lleugerament (perquè si el 2021 s'hi van vendre productes per valor de 200,7 MEUR, l'any passat la xifra va situar-se en 227,37 MEUR).