L’Ajuntament de Llançà i Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals al municipi, han renovat el fons de solidaritat adreçat a finançar el rebut de l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front.

Des de la creació d'aquest conveni l’any 2016, s’han destinat un total de 16.805 euros que han servit per pagar 351 rebuts de l’aigua de 66 famílies de Llançà. L’import que es disposa aquest any és de 7.000 euros i servirà per garantir el servei d’aigua a totes les persones del municipi.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta la companyia d’aigua i l’Ajuntament, i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Agbar a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials.

L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, destaca “la importància de la renovació d’aquest fons de solidaritat entre Agbar i l’Ajuntament de Llançà, per seguir ajudant a famílies llançanenques que ho necessitin”. I aposta per "adoptar el ferm compromís de seguir amb la lluita contra la precarietat i la vulnerabilitat econòmica que podrien deixar excloses a persones d’un servei tan bàsic com l’aigua". Convenis com aquest, afegeix, són "una prova fefaent" d’aquest compromís per ambdues parts, que s’han de mantenir vigents mentre hi hagi risc d’exclusió d’algunes persones.

El gerent territorial d’Agbar, Josep Descamps, ha subratllat el compromís social de la companyia, “impulsem el cicle social de l’aigua per garantir el subministrament a totes les persones. És en aquest sentit que, amb aquest fons de solidaritat que renovem a Llançà, facilitem l’accés a l’aigua a aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I treballem amb l’Ajuntament de Llançà per detectar amb rapidesa aquests casos i oferir-los solucions”.

L’Ajuntament de Llançà i Agbar continuen amb la seva aposta per impulsar l’Agenda 2030 i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal de jugar un paper essencial en l’acompliment no només de l’ODS 6 (garantir l’aigua i el sanejament) i l’ODS 17 (generar aliances per assolir objectius), sinó també de l’ODS 1 per posar fi a la pobresa.